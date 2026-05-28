Heroes of Might and Magic: Olden Era supera il milione di copie e svela la tabella di marcia dello sviluppo

Hooded Horse, Unfrozen Studio e Ubisoft hanno condiviso la tabella di marcia di sviluppo iniziale per Heroes of Might and Magic: Olden Era , il nuovo capitolo della famosa serie strategica a turni . L'annuncio dei piani futuri è stato accompagnato da quello degli ultimi dati di vendita: il titolo ha infatti superato il milione di copie vendute durante il suo primo mese sul mercato, un risultato davvero ottimo, considerando che parliamo di uno strategico a turni dedicato a una nicchia di giocatori.

Il futuro del gioco

Basandosi sui feedback forniti dai giocatori in questa prima fase, il team di sviluppo ha stabilito le priorità per i prossimi mesi. Gli interventi più imminenti riguarderanno l'introduzione della modalità Teamplay, un ribilanciamento delle abilità degli eroi e ulteriori ottimizzazioni per il generatore di mappe casuali. Successivamente, nel corso dell'anno, verranno implementate la modalità Spettatore, una revisione delle Classi d'Elite e miglioramenti strutturali al sistema di matchmaking.

La tabella di marcia di Heroes of Might and Magic: Olden Era

Gli sviluppatori hanno inoltre ribadito gli obiettivi generali dell'Accesso Anticipato. A medio termine, è previsto l'inserimento dei sotterranei, potenziamenti per l'Editor delle mappe e l'aggiunta della modalità Ironman per la campagna.

Per quanto riguarda i traguardi a lungo termine, lo studio punta al completamento della campagna per giocatore singolo, all'introduzione del supporto per la condivisione delle mappe tra utenti e allo sviluppo di una modalità PvE inedita.

La strada verso la versione 1.0 sarà costellata da aggiornamenti regolari che andranno ad arricchire i contenuti di base, aggiungendo nuovi eroi, incantesimi e creature. Sono inoltre previsti miglioramenti all'interfaccia utente, all'intelligenza artificiale e accorgimenti volti a migliorare l'esperienza d'uso all'interno del gioco.

Heroes of Might and Magic: Olden Era è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su PC tramite Steam e Microsoft Store (Game Preview) al prezzo di 39,99 euro. Il titolo è inoltre incluso nel catalogo del servizio abbonamento PC Game Pass. Se volete saperne di più, leggete il nostro provato.