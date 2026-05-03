Heroes of Might and Magic: Olden Era ha recuperato i costi di sviluppo in 24 ore grazie a vendite eccellenti

Dopo solo un giorno dal lancio, Heroes of Might and Magic: Olden Era ha già recuperato i suoi costi di sviluppo. Attraverso un comunicato ufficiale, lo studio di sviluppo Unfrozen e l'editore Hooded Horse hanno condiviso i primi dati del gioco: ha superato le 250.000 copie vendute su Steam in sole 24 ore . Come detto, le vendite hanno permesso allo studio di rientrare subito dei costi di sviluppo, portando il titolo in cima alla classifica globale dei giochi più venduti su Steam (attualmente è in seconda posizione).

Un successo incredibile

I dati diffusi confermano anche una forte partecipazione da parte dell'utenza. Il picco massimo di giocatori connessi in contemporanea è stato di 53.587, secondo quanto riportato da Steamdb. Inoltre, attualmente Heroes of Might and Magic: Olden Era conta più di 5.500 recensioni su Steam, l'89% delle quali positive.

L'immagine celebrativa delle vendite

Commentando i risultati, gli sviluppatori hanno espresso la loro soddisfazione: "Siamo al settimo cielo e non potremo mai ringraziarvi abbastanza per aver creduto in noi e nel nostro progetto. Questo è un sogno d'infanzia che si avvera per l'intero team e promettiamo di sfruttare al meglio delle nostre capacità l'opportunità che ci avete dato".

Per quanto riguarda il supporto futuro, lo studio ha ribadito l'importanza della collaborazione dei giocatori per l'ottimizzazione del prodotto. Il team ha incoraggiato l'invio di feedback e segnalazioni di malfunzionamenti, assicurando alla community di leggere "ogni singolo messaggio e recensione".

Il comunicato si è infine chiuso con un ringraziamento per il supporto e la pazienza mostrati dall'utenza, accompagnato da un augurio a tema con il gioco: "Che i vostri forzieri offrano sempre la massima quantità d'oro!".