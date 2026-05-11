Nuovo aggiornamento di Heroes of Might and Magic: Olden Era corregge multiplayer, Diplomazia e Reclutamento

Con l'aggiornamento 0.80.13 di Heroes of Might and Magic: Olden Era, il team di sviluppo ha introdotto una nuova serie di correzioni pensate per migliorare la stabilità generale del gioco e risolvere alcuni problemi emersi durante le sessioni online e nelle meccaniche di progressione.
Nel messaggio pubblicato insieme alla patch, gli sviluppatori spiegano che l'obiettivo principale dell'update è stato quello di rifinire l'interfaccia multiplayer, correggere anomalie legate alle abilità Diplomazia e Reclutamento e migliorare il funzionamento del timer dei turni online, così da garantire partite più corrette.
Il team ha inoltre anticipato che il prossimo aggiornamento sarà dedicato soprattutto al ribilanciamento dei livelli di difficoltà più bassi e a ulteriori interventi sulla stabilità della rete.
Tra le correzioni più rilevanti figura la risoluzione di un raro errore dell'intelligenza artificiale che poteva verificarsi durante i combattimenti. Sistemato anche un bug che impediva il reclutamento delle creature quando veniva utilizzata l'abilità Diplomazia insieme alla sotto-abilità "Negotiator", oltre a un problema relativo alla sotto-abilità "Mentors" del sistema Reclutamento.
L'aggiornamento interviene anche su alcune anomalie dell'interfaccia. È stato corretto il funzionamento dei tooltip di abilità e sotto-abilità nella schermata dell'eroe quando si utilizzava il tasto Shift, mentre i timer di combattimento non andranno più a sovrapporsi alla barra d'iniziativa sugli schermi in formato 16:10. Risolti inoltre problemi nella visualizzazione della crescita dell'oro dopo la costruzione di Banca o Tesoreria e un errore grafico che si verificava durante la divisione degli stack.
Sul fronte multiplayer sono stati sistemati diversi inconvenienti legati ai controlli e alla gestione dei turni. Il tasto Alt è tornato operativo durante le fasi di pick & ban, il pulsante "Esci al desktop" ora chiude correttamente il gioco anche durante le partite online e sono stati corretti problemi di localizzazione del nome dell'avversario nel registro di battaglia.
Particolare attenzione è stata riservata anche alla gestione del timer online. Gli sviluppatori hanno infatti corretto un bug che consentiva ad alcuni giocatori di continuare a eseguire azioni anche dopo la scadenza del tempo a disposizione per il turno.
Infine, la patch include un fix dedicato all'editor delle mappe. La versione personalizzabile dell'oggetto University, identificata come "custom_university", non provocherà più crash durante il caricamento delle mappe.
Per altri dettagli sul gioco, vi invitiamo a leggere il nostro provato di Heroes of Might and Magic: Olden Era.
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