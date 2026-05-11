Nuovo aggiornamento di Heroes of Might and Magic: Olden Era corregge multiplayer, Diplomazia e Reclutamento

Con l'aggiornamento 0.80.13 di Heroes of Might and Magic: Olden Era, il team di sviluppo ha introdotto una nuova serie di correzioni pensate per migliorare la stabilità generale del gioco e risolvere alcuni problemi emersi durante le sessioni online e nelle meccaniche di progressione.

Nel messaggio pubblicato insieme alla patch, gli sviluppatori spiegano che l'obiettivo principale dell'update è stato quello di rifinire l'interfaccia multiplayer, correggere anomalie legate alle abilità Diplomazia e Reclutamento e migliorare il funzionamento del timer dei turni online, così da garantire partite più corrette.

Il team ha inoltre anticipato che il prossimo aggiornamento sarà dedicato soprattutto al ribilanciamento dei livelli di difficoltà più bassi e a ulteriori interventi sulla stabilità della rete.