Octopath Traveler II su Instant Gaming in sconto per PC Steam: JRPG Square Enix al 60%

Tra le promozioni attive su Instant Gaming c'è anche Octopath Traveler II per PC Steam, disponibile a un prezzo sensibilmente più basso rispetto al listino ufficiale. Il gioco di Square Enix riprende la formula del primo episodio, ampliandola con nuovi personaggi, ambientazioni e meccaniche narrative . Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . L'offerta porta Octopath Traveler II a 19,39€ IVA esclusa, che diventano 23,66€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è di 60€, con uno sconto superiore al 60%. Per un JRPG di questa portata, si tratta di un taglio interessante, soprattutto per chi aspettava un calo più netto rispetto al lancio.

Uno dei JRPG più apprezzati degli ultimi anni

Il gioco mantiene l'estetica HD-2D che combina pixel art e effetti moderni, proponendo otto protagonisti con storie separate ma interconnesse. Il sistema di combattimento a turni conserva la struttura del primo capitolo, con diverse rifiniture e un ritmo più scorrevole.

Pur non essendo legato narrativamente al precedente episodio, Octopath Traveler II è stato accolto molto positivamente sia dalla critica sia dagli appassionati del genere. A questo prezzo, rappresenta una delle offerte più interessanti del momento per chi cerca un JRPG classico ma tecnicamente molto curato. Qui trovate la nostra recensione.