Manca poco a macOS 27: ecco cosa aspettarsi dal nuovo aggiornamento

Novità e funzioni in arrivo

Prima di tutto, macOS 27 introdurrà un'app esclusivamente dedicata a Siri, rendendo l'assistente un chatbot simile a ChatGPT e Gemini. Ovviamente saranno presenti anche le sue funzionalità: potete chiedere, ad esempio, informazioni specifiche su un volo o su una prenotazione in base ai dati recuperati da mail e messaggi.

In futuro arriveranno anche altre funzionalità di Apple Intelligence, ma per ora non sono stati condivisi dettagli specifici. Sappiamo, invece, che Apple sta preparando una versione di macOS pensata per il MacBook Pro o Ultra con schermo touch.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, inoltre, il sistema dovrebbe accogliere un leggero redesign per migliorare la leggibilità generale.

macOS 27

"Apple punta a risolvere i problemi relativi alle ombre e alla trasparenza", ha scritto Gurman facendo riferimento al Liquid Glass. Apple sta anche testando una funzione IA di Safari in grado di organizzare automaticamente le schede del browser in gruppi, probabilmente disponibile anche su iOS 27 e iPadOS 27.

"Mi è stato detto che, nelle versioni di prova di iOS 27, il pulsante in alto al centro che gli utenti possono toccare per passare da un gruppo di schede all'altro presenta una nuova opzione chiamata 'Organizza schede'. È possibile scegliere se si desidera che il raggruppamento avvenga automaticamente o meno."