Manca poco a macOS 27: ecco cosa aspettarsi dal nuovo aggiornamento

Emergono nuove indiscrezioni sulle possibili novità di macOS 27, versione che verrà ufficialmente presentata alla WWDC 2026 dell'8 giugno. La prima beta per gli sviluppatori dovrebbe essere disponibile subito dopo il keynote, mentre una beta pubblica dovrebbe essere distribuita a luglio. Riepiloghiamo quindi le possibili novità in arrivo.
Novità e funzioni in arrivo
Prima di tutto, macOS 27 introdurrà un'app esclusivamente dedicata a Siri, rendendo l'assistente un chatbot simile a ChatGPT e Gemini. Ovviamente saranno presenti anche le sue funzionalità: potete chiedere, ad esempio, informazioni specifiche su un volo o su una prenotazione in base ai dati recuperati da mail e messaggi.
In futuro arriveranno anche altre funzionalità di Apple Intelligence, ma per ora non sono stati condivisi dettagli specifici. Sappiamo, invece, che Apple sta preparando una versione di macOS pensata per il MacBook Pro o Ultra con schermo touch.
Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, inoltre, il sistema dovrebbe accogliere un leggero redesign per migliorare la leggibilità generale.
"Apple punta a risolvere i problemi relativi alle ombre e alla trasparenza", ha scritto Gurman facendo riferimento al Liquid Glass. Apple sta anche testando una funzione IA di Safari in grado di organizzare automaticamente le schede del browser in gruppi, probabilmente disponibile anche su iOS 27 e iPadOS 27.
"Mi è stato detto che, nelle versioni di prova di iOS 27, il pulsante in alto al centro che gli utenti possono toccare per passare da un gruppo di schede all'altro presenta una nuova opzione chiamata 'Organizza schede'. È possibile scegliere se si desidera che il raggruppamento avvenga automaticamente o meno."
Altri miglioramenti
Apple punta a un sistema focalizzato sulla correzione di bug e miglioramenti alla stabilità, in modo simile a Mac OS X Snow Leopard del 2009. La qualità complessiva e le prestazioni di base saranno la massima priorità per l'azienda, stando a quanto riportato.
Infine, Apple ha annunciato che macOS Tahoe sarebbe stata l'ultima versione principale di macOS per Mac basati su Intel.
Probabilmente, quindi, macOS 27 sarà compatibile solo con Mac dotati di Apple Silicon con chip M1 (e versioni successive), ma l'azienda continuerà e distribuire aggiornamenti di sicurezza per qualche altro anno.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.