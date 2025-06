Apple mette fine agli aggiornamenti principali per i Mac Intel con macOS Tahoe

macOS Tahoe segnerà l'ultimo grande aggiornamento software per i Mac Intel: Apple concentrerà gli sforzi sui Mac con chip Apple Silicon, lasciando ai modelli Intel solo aggiornamenti di sicurezza per tre anni.

Apple sta ufficialmente chiudendo un capitolo della sua storia: macOS Tahoe, in arrivo questo autunno, sarà l'ultimo importante aggiornamento software per i Mac dotati di processori Intel. La notizia è stata confermata durante il keynote "Platforms State of the Union" del WWDC 2025, dove Matthew Firlik, senior director of developer relations di Apple, ha annunciato che "macOS Tahoe sarà l'ultima release per i Mac Intel". Si tratta di una decisione attesa da tempo, visto che Apple ha completato la transizione verso i propri chip Apple Silicon già nel 2023 con il lancio del Mac Pro. Con questa mossa, Apple punta a concentrare tutte le risorse sull'ottimizzazione dei propri dispositivi più recenti, lasciando i Mac Intel a un supporto limitato.

Fine di un’epoca per i Mac Intel Con l'arrivo dei processori Apple Silicon nel 2020, Apple ha progressivamente spostato la propria attenzione verso dispositivi più performanti e integrati. Il 2023 ha segnato la chiusura definitiva del ciclo Intel con il Mac Pro di ultima generazione, e adesso macOS Tahoe rappresenta la chiusura anche a livello software. I Mac Intel compatibili con Tahoe, come il MacBook Pro da 16 pollici del 2019, riceveranno aggiornamenti di sicurezza per tre anni, ma non potranno più accedere a nuove funzionalità e interfacce. Apple lo ha confermato tramite la portavoce Lauren Klug, evidenziando come l'obiettivo sia "focalizzare tutta l'innovazione sul mondo Apple Silicon", sottolineando l'importanza per gli sviluppatori di migrare le proprie app verso le nuove architetture. L'annuncio L'abbandono dei Mac Intel non arriva a sorpresa: da anni, Apple spinge i propri utenti verso i modelli dotati di chip M1, M2 e M3. Tuttavia, la chiusura definitiva con Tahoe evidenzia il cambio di passo voluto da Cupertino, che non intende più investire risorse per portare avanti due piattaforme distinte. Anche le novità estetiche di macOS Tahoe, come il design Liquid Glass, saranno disponibili solo sui modelli più recenti, evidenziando la volontà di Apple di lasciare indietro i dispositivi più datati e puntare tutto sul proprio ecosistema.