MacBook Pro touch e Mac Studio potrebbero arrivare in ritardo a causa della crisi globale dei chip

L'attuale crisi dei chip di memoria potrebbe influire sul debutto dei nuovi prodotti MacBook Pro e Mac Studio . Si tratterebbe di un rallentamento non particolarmente significativo, ma comunque sufficiente a modificare - anche se solo in parte - la strategia dell'azienda. Per chi non lo sapesse, infatti, tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 dovrebbe essere presentato un nuovo MacBook Pro touch screen, insieme a un nuovo Mac Studio che potrebbe sostituire del tutto il Mac Pro. Come sempre, si tratta di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela. Nel frattempo, vediamo tutti i dettagli.

Quest'ultimo dispositivo dovrebbe accogliere i chip M5 Max e M5 Ultra , rispetto agli attuali M4 Max e M3 Ultra. Non dovremmo aspettarci particolari cambiamenti in termini di design, piuttosto miglioramenti delle prestazioni complessive.

Il nuovo Mac Studio, invece, era previsto intorno alla metà del 2026, presumibilmente in occasione dell'evento WWDC 2026 di giugno. Secondo le nuove informazioni, invece, non sarà disponibile prima di ottobre di quest'anno . La motivazione è più o meno la stessa, ovvero la carenza di componenti.

In attesa del MacBook con schermo touch

Da mesi si parla del prossimo MacBook con tecnologia touch on-cell, che integra i sensori touch direttamente nello strato superiore del pannello. Questa novità dovrebbe rendere il dispositivo ancora più utile e versatile, migliorando la produttività e l'esperienza dell'utente. Ricordiamo, inoltre, che Apple starebbe lavorando a un nuovo MacBook Ultra OLED, un modello che si posizionerà al di sopra degli attuali Pro M5, quindi non li sostituirà.

L'obiettivo è quello di differenziare le varie fasce di prezzo in base alle diverse esigenze: di conseguenza, i modelli M5 Pro e M5 Max continueranno ad essere venduti anche dopo l'arrivo della famiglia M6, M6 Pro e M6 Max. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.