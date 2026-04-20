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Five Nights at Freddy's - Into the Pit per PS5 è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Five Nights at Freddy's - Into the Pit per PS5 con uno sconto del 40%. Risolvi enigmi, salva i tuoi amici e vivi un'avventura adrenalinica.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/04/2026
Five Nights at Freddy's - Into the Pit per PS5

Se non hai ancora recuperato uno dei titoli più amati della serie Five Nights at Freddy's, Into the Pit è su Amazon a 18,04 €, rispetto al prezzo consigliato di 29,99 €, permettendoti di risparmiare il 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco immersivo e adrenalinico

Si tratta di uno dei titoli più apprezzati della serie Five Nights at Freddy's. Dovrai risolvere una serie di enigmi e vivere un'esperienza narrativa coinvolgente. Il tuo compito sarà salvare i tuoi amici, la tua famiglia e la tua stessa vita, svelando segreti che attraversano i decenni. Potrai scoprire inoltre diversi finali, per un'avventura ancora più unica.

Five Nights at Freddy's - Into the Pit
Five Nights at Freddy's - Into the Pit

Inoltre, questa edizione include un codice download per la colonna sonora ufficiale del gioco. Tuttavia, sappi che il gioco ha una durata abbastanza breve; se cerchi un'esperienza più lunga che possa intrattenerti per molte ore, dovresti optare per altre soluzioni. Inoltre, se non ami i giochi horror, questo titolo potrebbe non essere adatto a te.

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