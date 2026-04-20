Five Nights at Freddy's - Into the Pit per PS5 è su Amazon al minimo storico

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Un gioco immersivo e adrenalinico
Si tratta di uno dei titoli più apprezzati della serie Five Nights at Freddy's. Dovrai risolvere una serie di enigmi e vivere un'esperienza narrativa coinvolgente. Il tuo compito sarà salvare i tuoi amici, la tua famiglia e la tua stessa vita, svelando segreti che attraversano i decenni. Potrai scoprire inoltre diversi finali, per un'avventura ancora più unica.
Inoltre, questa edizione include un codice download per la colonna sonora ufficiale del gioco. Tuttavia, sappi che il gioco ha una durata abbastanza breve; se cerchi un'esperienza più lunga che possa intrattenerti per molte ore, dovresti optare per altre soluzioni. Inoltre, se non ami i giochi horror, questo titolo potrebbe non essere adatto a te.