Tomodachi Life e Pragmata conquistano la vetta della classifica inglese

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito, che questa settimana registra cambiamenti importanti al vertice. Resident Evil Requiem cede il passo e scende al terzo posto, mentre Tomodachi Life: Una Vita da Sogno conquista la vetta.
Pragmata si posiziona al secondo posto, confermando l'ottimo debutto del gioco: Capcom ha infatti annunciato poche ore fa che la sua nuova IP ha superato il milione di copie vendute nei primi due giorni dal lancio.
Qualche novità e ritorno di fiamma
L'altra new entry della settimana è la versione fisica console di Marvel Cosmic Invasion, che si posiziona al quattordicesimo posto. Per il resto, la classifica riserva qualche sorpresa nelle posizioni più alte, dove c'è il ritorno di fiamma di alcuni titoli con vari anni sulle spalle: Tekken 8 è quarto, Elden Ring quinto e Armored Core 6 decimo.
Ecco la classifica completa:
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- Tekken 8
- Elden Ring
- Pokémon Pokopia
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Mario Kart World
- Armored Core 6: Fires of Rubicon
- Leggende Pokémon: Z-A
- Resident Evil 4
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
- Marvel Cosmic Invasion
- Starfield
- Super Mario Bros. Wonder
- Animal Crossing: New Horizons
- Donkey Kong Bananza
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe