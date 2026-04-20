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Tomodachi Life e Pragmata conquistano la vetta della classifica inglese

La classifica inglese questa settimana ha subito vari cambiamenti, con Tomodachi Life: Una Vita da Sogno che conquista la prima posizione al debutto, seguito da Pragmata.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/04/2026
Un Mii gigante in Tomodachi Life
Pragmata
Pragmata
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Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito, che questa settimana registra cambiamenti importanti al vertice. Resident Evil Requiem cede il passo e scende al terzo posto, mentre Tomodachi Life: Una Vita da Sogno conquista la vetta.

Pragmata si posiziona al secondo posto, confermando l'ottimo debutto del gioco: Capcom ha infatti annunciato poche ore fa che la sua nuova IP ha superato il milione di copie vendute nei primi due giorni dal lancio.

Qualche novità e ritorno di fiamma

L'altra new entry della settimana è la versione fisica console di Marvel Cosmic Invasion, che si posiziona al quattordicesimo posto. Per il resto, la classifica riserva qualche sorpresa nelle posizioni più alte, dove c'è il ritorno di fiamma di alcuni titoli con vari anni sulle spalle: Tekken 8 è quarto, Elden Ring quinto e Armored Core 6 decimo.

Tomodachi Life: Una vita da sogno, la recensione della commedia dell'assurdo di Nintendo Tomodachi Life: Una vita da sogno, la recensione della commedia dell’assurdo di Nintendo

Ecco la classifica completa:

  1. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  2. Pragmata
  3. Resident Evil Requiem
  4. Tekken 8
  5. Elden Ring
  6. Pokémon Pokopia
  7. Mortal Kombat 11 Ultimate
  8. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  9. Mario Kart World
  10. Armored Core 6: Fires of Rubicon
  11. Leggende Pokémon: Z-A
  12. Resident Evil 4
  13. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
  14. Marvel Cosmic Invasion
  15. Starfield
  16. Super Mario Bros. Wonder
  17. Animal Crossing: New Horizons
  18. Donkey Kong Bananza
  19. Minecraft
  20. Mario Kart 8 Deluxe
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