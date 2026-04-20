Tomodachi Life e Pragmata conquistano la vetta della classifica inglese

Pragmata si posiziona al secondo posto, confermando l'ottimo debutto del gioco: Capcom ha infatti annunciato poche ore fa che la sua nuova IP ha superato il milione di copie vendute nei primi due giorni dal lancio .

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito , che questa settimana registra cambiamenti importanti al vertice. Resident Evil Requiem cede il passo e scende al terzo posto, mentre Tomodachi Life: Una Vita da Sogno conquista la vetta.

Qualche novità e ritorno di fiamma

L'altra new entry della settimana è la versione fisica console di Marvel Cosmic Invasion, che si posiziona al quattordicesimo posto. Per il resto, la classifica riserva qualche sorpresa nelle posizioni più alte, dove c'è il ritorno di fiamma di alcuni titoli con vari anni sulle spalle: Tekken 8 è quarto, Elden Ring quinto e Armored Core 6 decimo.

Ecco la classifica completa: