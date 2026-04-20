Samsung vuole produrre meno memorie LPDDR4: aumenti di prezzo per smartphone e dispositivi di fascia media?

Samsung starebbe valutando di ridurre la produzione di memorie LPDDR4 e LPDDR4X. La scelta, riportata da fonti industriali del portale coreano The Elec, sarebbe conseguenza di un cambio di priorità verso tecnologie più recenti come LPDDR5 e LPDDR5X, oggi richieste anche per applicazioni legate all'IA.

Questa transizione non riguarda però solo l'innovazione tecnologica, ma ha implicazioni dirette sui costi. Le memorie LPDDR4, presenti da anni sul mercato, continuano a essere ampiamente utilizzate nei prodotti di fascia media e bassa proprio per il loro equilibrio tra prestazioni e prezzo. Una riduzione dell'offerta rischia quindi di alterare questo equilibrio, a maggior ragione in un contesto dove la crisi delle memorie ha già portato a un aumento generalizzato dei prezzi.