Samsung vuole produrre meno memorie LPDDR4: aumenti di prezzo per smartphone e dispositivi di fascia media?

Samsung starebbe valutando di ridurre la produzione di memorie LPDDR4 e LPDDR4X. La scelta, riportata da fonti industriali del portale coreano The Elec, sarebbe conseguenza di un cambio di priorità verso tecnologie più recenti come LPDDR5 e LPDDR5X, oggi richieste anche per applicazioni legate all'IA.
Questa transizione non riguarda però solo l'innovazione tecnologica, ma ha implicazioni dirette sui costi. Le memorie LPDDR4, presenti da anni sul mercato, continuano a essere ampiamente utilizzate nei prodotti di fascia media e bassa proprio per il loro equilibrio tra prestazioni e prezzo. Una riduzione dell'offerta rischia quindi di alterare questo equilibrio, a maggior ragione in un contesto dove la crisi delle memorie ha già portato a un aumento generalizzato dei prezzi.
Addio alla fascia media?
Se la scelta di Samsung venisse confermata, produttori di numerosi dispositivi tecnologici si troverebbero di fronte a una scelta limitata: continuare a utilizzare componenti meno disponibili e potenzialmente più costosi, oppure adottare soluzioni più avanzate ma con un impatto economico superiore. In entrambi i casi, il risultato potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi per i consumatori finali.
A essere coinvolti sarebbero soprattutto gli smartphone di fascia media, ma anche tablet, dispositivi IoT e sistemi embedded ne verrebbero colpiti. Aziende come Qualcomm e MediaTek dovrebbero adattare le proprie piattaforme, accelerando il passaggio verso LPDDR5 anche su prodotti inizialmente progettati per standard precedenti.
Questo cambiamento comporta costi aggiuntivi non solo per i chip, ma anche per l'intero processo di sviluppo e produzione. L'adozione di memorie più avanzate richiede infatti modifiche a livello di progettazione, validazione e integrazione, con effetti a cascata su tutta la filiera. Per i dispositivi di fascia medio-bassa, finora caratterizzati da margini ridotti, anche variazioni contenute nei costi dei componenti possono avere un impatto significativo sul prezzo finale.
In alcuni casi, i produttori potrebbero scegliere di assorbire parte dei costi, ma è più probabile che questi vengano trasferiti almeno in parte agli utenti. Voi che cosa ne pensate? Siete preoccupati dalla possibilità di trovare smartphone solo a prezzi meno accessibili? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.