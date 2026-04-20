In Deadpool 4 l'eroe sboccato potrebbe essere "un personaggio di supporto"

Ryan Reynolds sta lavorando alla quarta pellicola della serie di film dedicata a Deadpool , dopo l'enorme successo del terzo episodio. Ora, abbiamo modo di scoprire qualche primo dettaglio riguardo alle intenzioni dell'attore.

Cosa ha detto Ryan Reynolds su Deadpool 4

"Ho già scritto qualcosa," ha dichiarato Reynolds in un'intervista a Today. "Penso che sia un personaggio non protagonista. È un tipo che funziona alla grande in un gruppo," ha aggiunto l'attore.

Il primo film completamente dedicato a Deadpool è stato distribuito nel 2016, mentre il seguito è arrivato nel 2018 e la terza pellicola ben sei anni dopo nel 2024. In quest'ultima l'eroe si unisce a Wolverine mentre cerca di salvare le rispettive realtà.

Oltre a essere un successo, il terzo Deadpool ha introdotto il personaggio nel Marvel Cinematic Universe, aprendo quindi nuove porte per gli intrecci futuri. Ci sono anche dei rumor legati alla presenza dell'eroe di Reynolds all'interno di film come Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars.

Per ora sono solo speculazioni, ma non sorprenderebbe vedere la comparsa di personaggi di primo piano o anche solo di attori amati, come accaduto in Deadpool e Wolverine dove Chris Evans ha interpretato la Torcia Umana.

Segnaliamo infine che Disney si prepara a licenziare mille persone, colpita anche Marvel.