Meta: in arrivo la prima ondata di licenziamenti il prossimo mese, fino a 8.000 tagli e ulteriori riduzioni previste entro l’anno

Altri tagli in arrivo

Le informazioni riportate da Reuters si basano su tre fonti a conoscenza dei piani di Meta. Come anticipato, il 20 maggio avverrà una prima ondata di licenziamenti su larga scala: circa 8.000 dipendenti perderanno il posto di lavoro, mentre ulteriori tagli sono previsti in una fase successiva. Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli. Stando a quanto riportato dalle fonti, però, i dirigenti potrebbero "modificare i propri piani in base all'evoluzione delle capacità nel campo dell'intelligenza artificiale".

Meta sta infatti investendo in modo massiccio nell'IA, praticamente centinaia di miliardi di dollari, in modo da riorganizzare l'azienda attorno a questa tecnologia. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre il numero di dipendenti favorendo l'impiego di lavoratori assistiti dall'intelligenza artificiale.

Meta

I licenziamenti previsti per quest'anno saranno i più consistenti dall'ondata già registrata tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Di recente sono già stati introdotti nuovi cambiamenti, con Meta che ha riorganizzato i team di Reality Labs e trasferito alcuni ingegneri in una nuova struttura chiamata Applied AI. Quest'ultima dovrebbe servire a realizzare agenti in grado di svolgere compiti in autonomia. Secondo quanto riportato, inoltre, un'altra parte del team dovrebbe essere stata trasferita in Meta Small Business.