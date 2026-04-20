Meta: in arrivo la prima ondata di licenziamenti il prossimo mese, fino a 8.000 tagli e ulteriori riduzioni previste entro l’anno

In base a un nuovo piano di riorganizzazione, Meta ha intenzione di iniziare a tagliare 8.000 posti di lavoro a partire dal 20 maggio, con ulteriori licenziamenti previsti successivamente. Secondo quanto riportato da Reuters, la società prevede di licenziare circa il 10% della sua forza lavoro globale, in quella che rappresenta la prima fase del piano di ridimensionamento.
Altri tagli in arrivo
Le informazioni riportate da Reuters si basano su tre fonti a conoscenza dei piani di Meta. Come anticipato, il 20 maggio avverrà una prima ondata di licenziamenti su larga scala: circa 8.000 dipendenti perderanno il posto di lavoro, mentre ulteriori tagli sono previsti in una fase successiva. Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli. Stando a quanto riportato dalle fonti, però, i dirigenti potrebbero "modificare i propri piani in base all'evoluzione delle capacità nel campo dell'intelligenza artificiale".
Meta sta infatti investendo in modo massiccio nell'IA, praticamente centinaia di miliardi di dollari, in modo da riorganizzare l'azienda attorno a questa tecnologia. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre il numero di dipendenti favorendo l'impiego di lavoratori assistiti dall'intelligenza artificiale.
I licenziamenti previsti per quest'anno saranno i più consistenti dall'ondata già registrata tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Di recente sono già stati introdotti nuovi cambiamenti, con Meta che ha riorganizzato i team di Reality Labs e trasferito alcuni ingegneri in una nuova struttura chiamata Applied AI. Quest'ultima dovrebbe servire a realizzare agenti in grado di svolgere compiti in autonomia. Secondo quanto riportato, inoltre, un'altra parte del team dovrebbe essere stata trasferita in Meta Small Business.
Una scelta necessaria?
Se i licenziamenti del 2022 erano causati dalle difficoltà post-COVID, questa volta l'azienda non sembrerebbe riscontrare particolari problemi economici. Piuttosto, le azioni hanno registrato un rialzo del 3,68% quest'anno, sebbene siano in calo rispetto alla scorsa estate.
Ricordiamo inoltre che lo scorso anno l'azienda ha generato 200 miliardi di dollari di ricavi, realizzando un utile di 60 miliardi di dollari. Si tratta quindi di una strategia orientata a concentrare le risorse principalmente sull'intelligenza artificiale.