Apple riorganizza la filiera OLED degli iPhone e iPhone Air finisce ai margini

Apple starebbe ridefinendo in modo significativo la propria catena di fornitura per i display OLED destinati ai prossimi iPhone. Il cambiamento non riguarda soltanto la distribuzione dei volumi produttivi, ma soprattutto il ruolo assegnato ai diversi fornitori e la tempistica di lancio dei modelli.

Con la generazione iPhone 18, attesa tra il 2026 e il 2027, si profila infatti una strategia più articolata, basata su uscite scaglionate e una netta distinzione tra modelli premium e versioni standard. Una scelta che potrebbe incidere sia sulle dinamiche industriali sia sulla redditività dell'intero ecosistema.