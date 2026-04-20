Apple riorganizza la filiera OLED degli iPhone e iPhone Air finisce ai margini

Apple starebbe ridefinendo in modo significativo la propria catena di fornitura per i display OLED destinati ai prossimi iPhone. Il cambiamento non riguarda soltanto la distribuzione dei volumi produttivi, ma soprattutto il ruolo assegnato ai diversi fornitori e la tempistica di lancio dei modelli.
Con la generazione iPhone 18, attesa tra il 2026 e il 2027, si profila infatti una strategia più articolata, basata su uscite scaglionate e una netta distinzione tra modelli premium e versioni standard. Una scelta che potrebbe incidere sia sulle dinamiche industriali sia sulla redditività dell'intero ecosistema.
Chi ci guadagna davvero
A differenza delle generazioni precedenti, è ormai dato quasi per certo che la serie iPhone 18 arriverà sul mercato in due fasi distinte. I modelli di fascia alta, come Pro, Pro Max e una possibile versione pieghevole, verrebbero distribuiti per primi, già nel corso del 2026, mentre le varianti standard slitterebbero alla prima metà del 2027.
Questo approccio sposterebbe il baricentro del mercato OLED del 2026 verso pannelli di fascia alta. In questo scenario, LG Display emerge come uno dei principali beneficiari. L'azienda coreana dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla produzione di pannelli destinati ai modelli Pro e Pro Max, riducendo il coinvolgimento nei dispositivi più economici. La conseguenza diretta sarebbe un miglioramento della redditività: a parità di volumi, la maggiore incidenza di pannelli premium consente margini più elevati. Le stime indicano una crescita dei ricavi legati agli iPhone superiore al 15 per cento su base annua.
Diversa la situazione per iPhone Air, che sembra perdere centralità. Le scorte accumulate dai fornitori e una domanda incerta rendono improbabile un aumento significativo della produzione, con volumi che difficilmente supererebbero circa 1 milione di unità. L'eventuale lancio di un nuovo modello Air resta incerto, segnale di una strategia che privilegia segmenti premium ben definiti rispetto a proposte intermedie meno chiare.
Samsung Display continuerà a occupare una posizione centrale, con priorità sui pannelli per il modello pieghevole e per le varianti Pro. In particolare, dovrebbe fornire sia il display principale sia quello secondario per l'iPhone pieghevole, rafforzando il proprio ruolo sul piano tecnologico. Tuttavia, il rinvio dei modelli standard limiterà la crescita dei volumi complessivi, mantenendoli su livelli simili all'anno precedente e spostando l'attenzione verso prodotti a maggior valore.
BOE, invece, dovrebbe restare in una posizione più marginale. L'adozione di pannelli LTPO+ nei nuovi modelli richiede standard elevati in termini di efficienza energetica e affidabilità, aspetti su cui l'azienda cinese non avrebbe ancora raggiunto la piena maturità produttiva. Di conseguenza, il suo contributo si concentrerà su modelli precedenti, con volumi sostanzialmente stabili.