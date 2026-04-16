Insomniac conferma che darà informazioni su Marvel's Wolverine questa primavera

A meno di sei mesi dall'uscita prevista su PlayStation 5, Marvel's Wolverine è ancora un oggetto misterioso, almeno nella sua forma definitiva. Quando ne sapremo di più? La risposta a questa domanda è "presto, visto che Insomniac Games , lo studio che lo sta sviluppando, ha ribadito che questa primavera arriveranno delle nuove informazioni.

Sbocciano i fiori

In precedenza, Insomniac aveva spiegato di voler mostrare delle sequenze di gameplay più approfondite prima di aprire ufficialmente i preordini, pur invitando già da tempo i giocatori ad aggiungerlo alla loro lista dei desideri.

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Nelle ultime ore è arrivato un altro promemoria: attraverso un breve messaggio sui social, lo studio ha confermato che gli aggiornamenti sono imminenti. "Altre notizie in arrivo più tardi questa primavera! Aggiungetelo alla lista dei desideri ora", si legge nel post. È tutti qui, purtroppo.

La finestra temporale indicata non è casuale: la primavera, iniziata il 20 marzo, si concluderà il 21 giugno, e siamo ormai a metà aprile. Insomma, entro due mesi avremo notizie. Durante uno State of Play dedicato? Probabile. Quantomeno ci aspettiamo una lunga presentazione con tutti i dettagli del caso. Detto questo, considerando che si tratta di un gioco centrale per Sony nel 2026, sicuramente gli sarà dedicato molto spazio nella comunicazione della compagnia da qui all'uscita.