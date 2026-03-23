I preordini di Marvel's Wolverine partiranno solo dopo che Insomniac Games mostrerà nuovamente il gioco

Come ricorderete, lo scorso mese Sony e Insomniac hanno annunciato che la nuova esclusiva PS5 arriverà il 15 settembre , in leggero anticipo rispetto alla precedente finestra autunnale. L'annuncio, però, è arrivato in modo insolitamente sobrio : nessun trailer, nessun post sul PlayStation Blog e, soprattutto, nessun avvio dei preorder, una prassi quasi sempre contestuale alla data di uscita.

In arrivo uno State of Play monografico?

La decisione di aprire i preordini solo dopo aver mostrato nuovamente il gioco appare comunque sensata, e per certi versi anche rispettosa dei giocatori, considerando che, di fatto, ufficialmente di Marvel's Wolverine abbiamo visto soltanto il teaser del 2021 e il primo trailer diffuso l'anno scorso.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Già a settembre, Insomniac aveva promesso nuovi dettagli durante la primavera. Il fatto che il gioco sia stato completamente assente dallo State of Play di febbraio, una vetrina ideale per annunciare la data, suggerisce che Sony possa avere in programma uno State of Play dedicato, come già accaduto per altre esclusive e titoli di terze parti a cui la compagnia ha voluto dare rilievo prima del lancio. A questo punto non resta che attendere novità nelle prossime settimane.