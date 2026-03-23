Marathon presenta il Telaio da Furto con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Marathon presenta il Telaio da Furto, uno degli equipaggiamenti disponibili nell'extraction shooter firmato Bungie, che mette a disposizione abilità molto interessanti per chi preferisce pianificare le proprie azioni e colpire dalla distanza.
Nel video, realizzato anche stavolta davvero molto bene, vediamo infatti uno dei personaggi di Marathon munito di Telaio da Furto che osserva dall'alto alcuni nemici, individua un oggetto in particolare e lancia il suo drone per impossessarsene.
Si tratta tuttavia di una manovra strategica pensata per stanare il vero obiettivo, che una volta uscito allo scoperto diventa facile preda del Runner, che lo inquadra nel mirino del suo potente fucile da cecchino prima di premere il grilletto.
Nella nostra recensione abbiamo definito Marathon "l'extraction shooter più dinamico e competitivo oggi in circolazione", e non c'è dubbio che gli splendidi trailer realizzati da Bungie contribuiscano a creare interesse attorno a questa esperienza.
Una grande scommessa
Accolto positivamente dalla stampa internazionale, Marathon si pone indubbiamente come una grande scommessa per Bungie, che tenta la strada di un genere diverso e di un approccio per certi versi spietato nei confronti dei giocatori, specie nelle fasi iniziali.
Al di là di alcune perplessità, il titolo vanta qualità indiscutibili: le sette classi offrono approcci profondamente diversi, influenzando in maniera significativa il modo di affrontare le missioni e le mappe, mentre il gunplay restituisce il tipico feeling preciso e soddisfacente che ha reso celebre Bungie.