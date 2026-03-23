Crisi Nacon: Cyanide, Spiders e Kylotonn entrano in amministrazione controllata

La crisi di Nacon purtroppo continua, e nelle scorse ore è emerso che Cyanide, Spiders e Kylotonn sono entrate in amministrazione controllata: si tratta dei tre studi più importanti del publisher francese.
Non solo: a quanto pare la situazione coinvolge anche Big Bad Wolf Studio, una filiale di Cyanide con sede a Bordeaux, attualmente al lavoro su Cthulhu: The Cosmic Abyss, un'avventura ispirata ai romanzi di H.P. Lovecraft che dovrebbe debuttare il prossimo 16 aprile.
L'inclusione dello studio nella procedura estende ulteriormente la portata della crisi, sottolineando come il problema non sia circoscritto a una singola realtà ma coinvolga un intero ecosistema produttivo. I quattro studi in questione hanno oltre trecento dipendenti.
Si tratta di numeri che rappresentano circa un terzo della forza lavoro del gruppo Nacon: questo dato mette in evidenza la gravità della situazione e le sue potenziali ripercussioni occupazionali, in un momento già delicato per l'industria videoludica internazionale.
Cosa succede adesso?
Con diversi progetti in cantiere, fra cui anche l'appena annunciato Warhammer Blood Bowl, molti si chiedono cosa accadrà ai team di sviluppo travolti da questa crisi. Ebbene, le procedure di ristrutturazione, che verranno gestite dal tribunale commerciale di Lille, punteranno a fare in modo che le aziende possano continuare temporaneamente le proprie attività.
L'obiettivo è chiaramente quello di fare in modo che gli studi possano realizzare gli incassi necessari a rientrare dai debiti, mentre vengono valutate tutte le opzioni disponibli per evitare il fallimento e salvaguardare il maggior numero posssibile di posti di lavoro.