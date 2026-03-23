Il gestionale Worshippers of Cthulhu ha una data di uscita su Xbox Series X|S

Crytivo e il team di Crazy Goat Games hanno annunciato che Worshippers of Cthulhu arriverà su Xbox Series X|S tra pochissimi giorni: il lancio sulle console verdecrociate è fissato al 27 marzo.
Il gioco era approdato in accesso anticipato su PC via Steam nell'ottobre 2024, per poi raggiungere la versione 1.0 lo scorso maggio. Oltre all'edizione Xbox, in passato è stata confermata anche una versione PS5, che però al momento non ha ancora una finestra di lancio precisa.
Al comando di una setta
Worshippers of Cthulhu fonde il city builder con l'orrore cosmico, mettendoci al comando del Culto di Cthulhu, l'enigmatica divinità nata dalla penna di H. P. Lovecraft. Nei panni del sommo sacerdote dobbiamo far prosperare la setta, ampliarne l'influenza e guidare i fedeli verso il risveglio dell'Antico.
Per riuscirci occorre reclutare nuovi adepti, gestire risorse sempre più oscure ed eseguire rituali ultraterreni capaci di piegare la realtà. Con l'espansione del culto potremo edificare una città deviata e inquietante, un insediamento votato alla follia e alla devozione, dove ogni struttura rafforza il legame con il dio dormiente. Tra scelte morali distorte, eventi sovrannaturali e pressioni esterne, Worshippers of Cthulhu ci sfida a costruire non solo un insediamento, ma un vero impero di fanatismo.