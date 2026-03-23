Il gestionale Worshippers of Cthulhu ha una data di uscita su Xbox Series X|S

Crytivo e il team di Crazy Goat Games hanno annunciato che Worshippers of Cthulhu arriverà su Xbox Series X|S tra pochissimi giorni: il lancio sulle console verdecrociate è fissato al 27 marzo.

Il gioco era approdato in accesso anticipato su PC via Steam nell'ottobre 2024, per poi raggiungere la versione 1.0 lo scorso maggio. Oltre all'edizione Xbox, in passato è stata confermata anche una versione PS5, che però al momento non ha ancora una finestra di lancio precisa.