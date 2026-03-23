Una closed beta di Masters of Albion è stata annunciata da 22cans

Da questo punto di vista, l'idea di coinvolgere i giocatori permetterà agli sviluppatori di 22cans di ottenere indicazioni concrete su ciò che funziona e su ciò che necessita ancora di interventi nelle prossime settimane.

Masters of Albion: libertà, umorismo inglese e sopravvivenza nel nuovo god game di Peter Molyneux

Si tratta di un'iniziativa che si inserisce in una fase cruciale della produzione dell'ambizioso god game, che vede il team impegnato a rifinire le meccaniche e migliorare l'esperienza complessiva di Masters of Albion.

22cans ha annunciato l'apertura di una closed beta per Masters of Albion , offrendo dunque ai giocatori l'opportunità di provare in anticipo l'esperienza e contribuire attivamente al suo sviluppo grazie ai feedback espressi.

Come registrarsi alla closed beta

Per partecipare alla closed beta di Masters of Albion viene richiesto ai giocatori di unirsi al server Discord ufficiale del gioco, dove verranno fornite tutte le informazioni necessarie per candidarsi.

Tuttavia, come detto, il tempo a disposizione è limitato: le registrazioni saranno aperte per una finestra di sole quarantotto ore e si chiuderanno alle 19.00 di mercoledì 25 marzo, il che significa che se desiderate approfittare di questa opportunità dovrete farlo in fretta.

Parallelamente, Masters of Albion è già disponibile per essere aggiunto alla lista dei desideri su Steam, segno che il progetto sta progressivamente prendendo forma anche sul fronte della distribuzione.