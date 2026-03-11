Warhammer Blood Bowl è stato annunciato per PC, PS4, PS5 e Xbox, demo imminente

Cyanide Studio e Nacon hanno annunciato Warhammer Blood Bowl, una nuova riduzione del celebre sport ultraviolento creato da Games Workshop, che approderà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso di questa primavera.
Il gioco potrà essere provato su Steam grazie a una demo che sarà disponibile dal 18 marzo e che consentirà di testare la nuova modalità Rumble, progettata per partite più veloci e intense: match di trenta minuti con squadre ridotte e campo più stretto.
Sviluppatore e publisher hanno peraltro comunicato una gran bella notizia per i possessori di Blood Bowl 3, che potranno scaricare il gioco gratuitamente mantenendo profilo, contenuti acquistati e progressi effettuati finora.
Ambientato nell'universo di Warhammer, Warhammer Blood Bowl propone un'esperienza strategica e brutale in cui i giocatori prendono il controllo di una squadra scelta tra le numerose fazioni disponibili, dai classici Elfi, Orchi e Nani, fino alle novità della nuova edizione, i Tomb Kings e i Bretonni.
Un'esperienza rinnovata
In attesa del Nacon Connect 2026, rinviato in seguito ai problemi finanziari dell'editore, l'annuncio di Warhammer Blood Bowl non mancherà di entusiasmare gli appassionati di questo sport, che potranno contare su ben ventisei fazioni disponibili al lancio.
Il giovo includerà modalità single player e multiplayer, tornei stagionali e un solido ecosistema competitivo, forte delle regole aggiornate e di un fascino che non sembra scemare nonostante il passare degli anni.