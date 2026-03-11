Warhammer Blood Bowl è stato annunciato per PC, PS4, PS5 e Xbox, demo imminente

Cyanide Studio e Nacon hanno annunciato Warhammer Blood Bowl, una nuova riduzione del celebre sport ultraviolento creato da Games Workshop, che approderà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso di questa primavera.

Il gioco potrà essere provato su Steam grazie a una demo che sarà disponibile dal 18 marzo e che consentirà di testare la nuova modalità Rumble, progettata per partite più veloci e intense: match di trenta minuti con squadre ridotte e campo più stretto.

Sviluppatore e publisher hanno peraltro comunicato una gran bella notizia per i possessori di Blood Bowl 3, che potranno scaricare il gioco gratuitamente mantenendo profilo, contenuti acquistati e progressi effettuati finora.

Ambientato nell'universo di Warhammer, Warhammer Blood Bowl propone un'esperienza strategica e brutale in cui i giocatori prendono il controllo di una squadra scelta tra le numerose fazioni disponibili, dai classici Elfi, Orchi e Nani, fino alle novità della nuova edizione, i Tomb Kings e i Bretonni.