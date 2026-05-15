Marathon riceverà nuove modalità PvE e PvP nella Stagione 2

Bungie ha annunciato l'arrivo di nuove modalità in Marathon con la Stagione 2, con ulteriori possibilità di gioco in PvE e PvP, in modo da offrire diversi approcci per gusti differenti e allargare il pubblico potenziale del gioco.
Abbiamo già visto diversi dettagli sulla Stagione 2 con l'annuncio dell'uscita di questa, prevista per il 2 giugno, ma successivamente sono arrivati altri dettagli riguardanti, in particolare, le nuove modalità che verranno aggiunte nel corso della seconda stagione, volte a variare l'azione e offrire maggiori possibilità di coinvolgimento.
La modalità solo PvE, in particolare, sembra una risposta all'esigenza di allargare la base potenziale, rimuovendo in gran parte quegli elementi che potevano risultare più frustranti nell'esperienza originale, come gli attacchi da parte degli altri giocatori al termine dell'estrazione.
Una modalità sperimentale solo PvE e altro
La nuova modalità solo PvE è considerata "sperimentale" e si concentra sul raggiungimento di specifici obiettivi sulla mappa, con missioni da svolgere in maniera cooperativa da squadre compatte di giocatori.
Questa tipologia di partita verrà lanciata in un secondo momento della Stagione 2 e vedrà scontri contro bot, eliminando la componente PvP che potrebbe forse risultare più frustrante per molti giocatori (e che aveva causato alcuni problemi nella ricezione anche di ARC Raiders, inizialmente).
Ci sarà poi anche un'altra modalità PvE durante la seconda stagione, ma questa con "un leggero tocco di PvP", sebbene non ci siano ancora dettagli su questa, che dovrebbe essere lanciata proprio all'avvio della Stagione 2.
Infine, Bungie menziona anche una modalità più puramente PvP che dovrebbe introdurre nuove meccaniche di gioco, da far entrare eventualmente nella struttura principale del gameplay. Nel frattempo, le prime stime di vendita di Marathon parlano di 2 milioni di copie, in attesa di ulteriori informazioni.
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