Marathon riceverà nuove modalità PvE e PvP nella Stagione 2

Bungie ha annunciato l'arrivo di nuove modalità in Marathon con la Stagione 2, con ulteriori possibilità di gioco in PvE e PvP, in modo da offrire diversi approcci per gusti differenti e allargare il pubblico potenziale del gioco.

Abbiamo già visto diversi dettagli sulla Stagione 2 con l'annuncio dell'uscita di questa, prevista per il 2 giugno, ma successivamente sono arrivati altri dettagli riguardanti, in particolare, le nuove modalità che verranno aggiunte nel corso della seconda stagione, volte a variare l'azione e offrire maggiori possibilità di coinvolgimento.

La modalità solo PvE, in particolare, sembra una risposta all'esigenza di allargare la base potenziale, rimuovendo in gran parte quegli elementi che potevano risultare più frustranti nell'esperienza originale, come gli attacchi da parte degli altri giocatori al termine dell'estrazione.