Digimon Story: Cyber Sleuth ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Digimon Story: Cyber Sleuth venne lanciato inizialmente nel 2015 su PlayStation Vita, poi su PS4 e in occidente l'anno successivo, per poi giungere anche su PC e Nintendo Switch nel 2019.

Entrambi i giochi hanno raggiunto la quota di 3 milioni di copie , vendute sia su formato fisico che in digitale, in base a quanto riferito dall'editore in questa occasione, celebrando le performance di questa particolare sezione del franchise sulla creature collezionabili.

Bandai Namco ha annunciato il nuovo traguardo di vendite raggiunto da Digimon Story: Cyber Sleuth inteso come serie, ovvero per quanto riguarda in particolare i due giochi Digimon Story: Cyber Sleuth e Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory già presenti da tempo sul mercato per varie piattaforme.

Una vera e propria sotto-serie

Fra di loro, i due capitoli rappresentano una sorta di mini-serie all'interno del franchise allargato di Digimon, collegati uno all'altro in maniera sequenziale, con il primo Digimon Story: Cyber Sleuth seguito da Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory, giunto nel 2017.

L'immagine celebrativa per le vendite raggiunte da Digimon Story: Cyber Sleuth

Entrambi sono giochi di ruolo con elementi action e inquadratura in terza persona, che raccontano nuove avventure all'interno del franchise di Digimon, le creature digitali collezionabili in stile Pokémon.

Hacker's Memory è ambientato nello stesso mondo del precedente, ovvero una versione futuristica del Giappone e in particolare di Shibuya, dove una sorta di spazio computerizzato chiamato Cyberspace Eden ha fatto entrare creature digitali chiamate Eaters nel mondo reale.

Sta dunque al protagonista Keisuke Amasawa e i suoi compagni risolvere la questione, con l'aiuto dei Digimon. I due titoli avevano superato 1 milione di copie vendute nell'ottobre del 2020, ma evidentemente hanno continuato a vendere in questi mesi, anche a dieci anni di distanza dal lancio originale.

La serie è proseguita di recente con Digimon Story: Time Stranger.