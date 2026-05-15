Digimon Story: Cyber Sleuth ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Bandai Namco ha annunciato il nuovo traguardo di vendite raggiunto da Digimon Story: Cyber Sleuth inteso come serie, ovvero per quanto riguarda in particolare i due giochi Digimon Story: Cyber Sleuth e Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory già presenti da tempo sul mercato per varie piattaforme.
Entrambi i giochi hanno raggiunto la quota di 3 milioni di copie, vendute sia su formato fisico che in digitale, in base a quanto riferito dall'editore in questa occasione, celebrando le performance di questa particolare sezione del franchise sulla creature collezionabili.
Digimon Story: Cyber Sleuth venne lanciato inizialmente nel 2015 su PlayStation Vita, poi su PS4 e in occidente l'anno successivo, per poi giungere anche su PC e Nintendo Switch nel 2019.
Una vera e propria sotto-serie
Fra di loro, i due capitoli rappresentano una sorta di mini-serie all'interno del franchise allargato di Digimon, collegati uno all'altro in maniera sequenziale, con il primo Digimon Story: Cyber Sleuth seguito da Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory, giunto nel 2017.
Entrambi sono giochi di ruolo con elementi action e inquadratura in terza persona, che raccontano nuove avventure all'interno del franchise di Digimon, le creature digitali collezionabili in stile Pokémon.
Hacker's Memory è ambientato nello stesso mondo del precedente, ovvero una versione futuristica del Giappone e in particolare di Shibuya, dove una sorta di spazio computerizzato chiamato Cyberspace Eden ha fatto entrare creature digitali chiamate Eaters nel mondo reale.
Sta dunque al protagonista Keisuke Amasawa e i suoi compagni risolvere la questione, con l'aiuto dei Digimon. I due titoli avevano superato 1 milione di copie vendute nell'ottobre del 2020, ma evidentemente hanno continuato a vendere in questi mesi, anche a dieci anni di distanza dal lancio originale.
La serie è proseguita di recente con Digimon Story: Time Stranger.
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