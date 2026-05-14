Xbox Elite 3 Controller sembra svelarsi in alcune immagini trafugate

L'impostazione generale è quella classica delle periferiche Xbox, ma si possono notare alcune variazioni uniche di questo modello, sia in termini estetici che come funzionalità, comprese alcune novità ancora non chiare.

A quanto pare, la rivista brasiliana Tecnoblog si sta specializzando in leak sui controller Microsoft, considerando che dopo le foto della presunta periferica per Xbox Cloud Gaming ha pubblicato anche quelle che sembrano essere le prime foto dell' Xbox Elite 3 Controller .

Alcune novità particolari

Immagini a dettagli sull'Xbox Elite 3 Controller derivano dall'ente regolatore Anatel, ovvero la medesima fonte dalla quale sono arrivate le immagini sul controller per Xbox Cloud Gaming, e consentono di avere informazioni piuttosto precise sulla periferica.

Il presunto Xbox Elite 3 Controller

Anche in questo caso, si tratta di un prodotto dotato di materiali di qualità superiore e un notevole tasso di personalizzazione, con la possibilità di cambiare stick analogici, tasti e croce direzionale, oltre a poter aggiungere le leve posteriori come ulteriori input.

Le misteriose rotelle nella parte inferiore

Sembra inoltre che l'Elite 3 abbia una connettività diretta con Xbox Cloud Gaming, proprio come l'altro controller trapelato nelle ore scorse: per abbassare al minimo la latenza nelle sessioni di gioco in streaming, anche questa periferiche si collegherebbe direttamente ai server del servizio.

Un'altra cosa particolare che emerge dalle immagini è la presenza di due rotelle poste nella parte inferiore del controller, che sembrano costituire ulteriori fonti di input, anche se non è chiaro il loro funzionamento.

Pare inoltre che l'Elite 3 sia dotato di una batteria rimovibile e ricaricabile, mentre non è chiaro se gli stick siano dotati di tecnologia magnetica con Effetto Hall per scongiurare il problema del drifting o meno. Nessuna informazione nemmeno su nuovi sistemi di vibrazione o presenza di giroscopio.

In ogni caso, attendiamo eventuali informazioni ufficiali da parte di Microsoft.