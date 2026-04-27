Digimon Story: Time Stranger come gira su Nintendo Switch e Switch 2? Svelate risoluzione e framerate

Bandai Namco ha aggiornato il sito ufficiale giapponese di Digimon Story: Time Stranger, rivelando nel dettaglio come si comportano le versioni per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 in termini di risoluzione e framerate.
Su Nintendo Switch è previsto un unico preset grafico: il gioco gira a 1080p in modalità docked e a 720p in portatile, con un framerate che raggiunge un massimo di 30 fps.
Nintendo Switch 2 è l'unica piattaforma a supportare l'HDR
Al contrario, su Nintendo Switch 2 troveremo due modalità grafiche, che ovviamente si comporteranno in maniera differente a seconda se stiamo giocando in modalità portatile o meno.
Entrando nel dettaglio, con il preset Qualità la risoluzione è di 3840x2160p (docked) o di 1920x1080p (portatile) con framerate fino a 30 fps. La modalità Performance invece fa scendere la risoluzione a 1080p sina in modalità portatile che docked, ma in compenso il framerate sale fino a un massimo di 60 fps.
Un dettaglio particolarmente interessante riguarda l'HDR, attivabile esclusivamente in modalità Qualità e disponibile solo su Nintendo Switch 2. La nuova console Nintendo risulta così, in modo piuttosto sorprendente, l'unica piattaforma a supportare questa tecnologia, assente su PlayStation, Xbox e PC.
Come già visto con Dragon Ball Z: Sparking! Zero, anche in questo caso chi possiede la versione Nintendo Switch e gioca su Switch 2 potrà scaricare un aggiornamento gratuito che introduce miglioramenti grafici specifici per la nuova console, portando l'esperienza allo stesso livello della versione nativa per Nintendo Switch 2.
Vi ricordiamo che Digimo Story Time Stranger debutterà su Nintendo Switch e Switch 2 il 10 luglio. È già disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam).