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Digimon UP è stato annunciato da Bandai Namco per iOS e Android

Durante il Digimon Con 2026, Bandai Namco ha annunciato Digimon UP, un RPG free-to-play che sarà disponibile su iOS e Android nel corso di quest'anno: vediamo il trailer e i primi dettagli.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/03/2026
Alcuni dei personaggi di Digimon UP

Durante il Digimon Con 2026, Bandai Namco ha annunciato Digimon UP per iOS e Android: un nuovo RPG free-to-play dedicato all'allevamento di mostri che farà il proprio debutto nel corso di quest'anno.

Il gioco punta a rinnovare la formula classica della serie, mantenendo però il focus sul rapporto fra i giocatori e le loro creature, ognuna delle quali richiederà cure specifiche fra alimentazione, allenamento e sviluppo delle abilità.

Naturalmente il sistema di progressione di Digimon UP ruoterà attorno alle Digievoluzioni, da sempre un elemento iconico del franchise, che ci permetterà di accompagnare il nostro compagno attraverso diverse forme fino a raggiungere la potente Mega Digivoluzione.

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Come si può vedere nel trailer d'esordio, il mobile game punterà su di una grafica in pixel art che unisce nostalgia e modernità, a supporto di un impianto che include combattimnenti, sfide e un sistema di crescita continuo.

Sarà un grande successo?

La lunga storia dei Digimon verrà insomma condensata all'interno di un'esperienza che punta a conquistare un pubblico nuovo e particolarmente ampio, quello dei possessori di smartphone e tablet, e che potrebbe rivelarsi un grande successo.

La sensazione, infatti, è che Digimon UP punti a unire il meglio della saga, includendo elementi storici come le carte Digimon e i Digidevice, in combinazione con una struttura immediata e free-to-play votata alla massima accessibilità possibile.

Il mercato mobile ad oggi è estremamente competitivo e non mancano produzioni di grande spessore dedicate anche ai Pokémon, dunque le aspettative nei confronti di Digimon UP sono piuttusto alte e sarà imperativo per il gioco riuscire a soddisfarle appieno.

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