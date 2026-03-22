Digimon UP è stato annunciato da Bandai Namco per iOS e Android

Come si può vedere nel trailer d'esordio, il mobile game punterà su di una grafica in pixel art che unisce nostalgia e modernità, a supporto di un impianto che include combattimnenti, sfide e un sistema di crescita continuo.

Il gioco punta a rinnovare la formula classica della serie , mantenendo però il focus sul rapporto fra i giocatori e le loro creature, ognuna delle quali richiederà cure specifiche fra alimentazione, allenamento e sviluppo delle abilità.

Durante il Digimon Con 2026, Bandai Namco ha annunciato Digimon UP per iOS e Android : un nuovo RPG free-to-play dedicato all'allevamento di mostri che farà il proprio debutto nel corso di quest'anno.

Sarà un grande successo?

La lunga storia dei Digimon verrà insomma condensata all'interno di un'esperienza che punta a conquistare un pubblico nuovo e particolarmente ampio, quello dei possessori di smartphone e tablet, e che potrebbe rivelarsi un grande successo.

La sensazione, infatti, è che Digimon UP punti a unire il meglio della saga, includendo elementi storici come le carte Digimon e i Digidevice, in combinazione con una struttura immediata e free-to-play votata alla massima accessibilità possibile.

Il mercato mobile ad oggi è estremamente competitivo e non mancano produzioni di grande spessore dedicate anche ai Pokémon, dunque le aspettative nei confronti di Digimon UP sono piuttusto alte e sarà imperativo per il gioco riuscire a soddisfarle appieno.