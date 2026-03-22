La trama di Crimson Desert sarebbe stata decisa all'ultimo momento

Se il comparto narrativo di Crimson Desert non vi sta convincendo, potrebbe esserci um motivo: stando a quanto rivelato da un sedicente ex sviluppatore, la trama del gioco sarebbe stata decisa all'ultimo momento per via di un processo creativo molto travagliato.
"Crimson Desert originariamente non era così", si legge nel messaggio di questa persona, che va chiaramente preso con le pinze. "Chi ci sta giocando o lavora nell'industria probabilmente riesce a percepirlo. Come mai non si parla del 'Crimson Desert' in Crimson Desert?"
"Gli elementi legati al Crimson Desert risultano assenti nel racconto, e sapete perché? Perché la trama è stata decisa poco prima dell'uscita del gioco. È questo il motivo per cui Pearl Abyss non ha potuto pubblicare un trailer narrativo." Tuttavia c'è di più: "Si tratta della storia di un gruppo di mercenari, ma non si parla nemmeno del gruppo di mercenari."
"Il fatto che tutto proceda solo con il protagonista Kliff è legato proprio a questo motivo. (...) Inizialmente l'idea era quella di raccontare le vicende di un giovane re a cui era stato usurpato il trono e che si univa ai mercenari Grey Mane" per riconquistarlo.
Cambiamenti radicali?
Capace di vendere due milioni di copie nelle prime ventiquattro ore, Crimson Desert doveva insomma raccontare qualcosa di diverso. "La trama riguardava la riconquista di una sorta di 'valuta' prodotta da minerali ottenibili solo nella regione del Crimson Desert", spiega il sedicente ex sviluppatore.
"Nel processo di conquista del territorio per ottenere l'egemonia e riportare il giovane re al potere, un primo ministro inizialmente alleato del gruppo avrebbe dovuto tradire tutti per diventare lui stesso il re, e da lì partiva una missione mirata a contrastarlo e ottenere la vittoria finale."
Questo impianto è stato stravolto a causa di cambi di vertice e contrasti interni, ha spiegato la fonte, che lancia accuse precise. "Un director è stato estromesso in una lotta di potere e si è dimesso. Quando una persona con background artistico è diventata general manager, ha iniziato a stravolgere tutto."
"Il risultato finale è ciò che è successo quando, per motivi estetici, sono state apportate tante modifiche. Anche Ervin originariamente era la guardia del corpo di quel giovane re ed era un uomo."
"Quando è uscito The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, hanno inserito isole volanti senza senso, prendendo funzionalità da vari giochi come riferimento ma senza capire perché fossero state introdotte."