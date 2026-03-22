Annunciata la versione 2.6.0 di Granblue Fantasy Versus: Rising

L'editore Cygames e lo studio di sviluppo Arc System Works hanno annunciato l'arrivo dell'aggiornamento 2.60 per il picchiaduro a incontri Granblue Fantasy Versus: Rising, che promette di arricchire l'esperienza di gioco con nuovi contenuti e una revisione complessiva dei vari sistemi di gioco. Purtroppo non c'è ancora una data, quindi non sappiamo quando sarà disponibile.
I dettagli emersi finora
Tra le novità principali spicca l'introduzione di un nuovo personaggio scaricabile. Sebbene il nome non sia stato ancora ufficialmente rivelato, l'immagine teaser lascia intuire che potrebbe trattarsi di Id, personaggio apparso per la prima volta in Granblue Fantasy: Relink. Attualmente, comunque, non c'è certezza in merito, quindi non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale dell'aggiornamento per saperne di più.
La versione 2.60 includerà anche un nuovo stage, una nuova meccanica di gioco (non svelata) e alcune modifiche alle meccaniche già esistenti, oltre a ribilanciamento generale dei personaggi. Non mancheranno contenuti estetici, come un nuovo costume, e ulteriori aggiunte non ancora specificate.
Per il momento, gli sviluppatori non hanno condiviso ulteriori dettagli, ma hanno anticipato che maggiori informazioni verranno annunciate nei prossimi giorni.
Visto che siamo qui, vediamo anhce i requisiti PC ufficiali:
Minimi:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 11 (64-bit OS required)
- Processore: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz
- Memoria: 4 GB di RAM
- Scheda video: Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1 GB
- DirectX: Versione 11
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Memoria: 20 GB di spazio disponibile
- Scheda audio: DirectX compatible soundcard or onboard chipset
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- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit