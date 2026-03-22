Annunciata la versione 2.6.0 di Granblue Fantasy Versus: Rising

L'editore Cygames e lo studio di sviluppo Arc System Works hanno annunciato l'arrivo dell'aggiornamento 2.60 per il picchiaduro a incontri Granblue Fantasy Versus: Rising, che promette di arricchire l'esperienza di gioco con nuovi contenuti e una revisione complessiva dei vari sistemi di gioco. Purtroppo non c'è ancora una data, quindi non sappiamo quando sarà disponibile.