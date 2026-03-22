I voti di Screamer sono positivi, pur al netto di qualche eccezione

Cosa dicono le recensioni "peggiori"? PC Gamer giudica negativamente il sistema di drifting basato sull'uso dello stick destro , mentre ScreenHub non annovera questa caratteristica fra i "contro" ma parla di tracciati dal design mediocre e di una trama non abbastanza interessante.

Screamer, la recensione del gioco di guida Milestone fra anime e combattimenti

Come si può vedere dalla lista qui di seguito, il numero che ricorre più spesso gravita nell'orbita dell'8 e ciò conferma che l'operazione di rilancio messa in piedi dallo studio italiano è stata molto apprezzata dalla maggior parte delle testate.

Screamer è stato accolto con voti positivi dalla stampa internazionale, sebbene non manchino alcune (poche) voci più critiche che vanno inevitabilmente ad abbassare un po' la media del nuovo gioco di guida sviluppato da Milestone.

Un reboot senz'altro originale

Fin dal suo annuncio, Screamer ha trasmesso l'idea di un'esperienza originale, molto distante dall'arcade racer del 1995 e determinata a consegnarci una visione differente di questo genere videoludico, anche grazie all'introduzione di elementi combat nel gameplay.

Le scelte messe in campo da Milestone sono forti e possono non convincere appieno, come accaduto peraltro nel caso della nostra recensione. Vi invitiamo dunque a provare il gioco, se possibile, per comprendere se la direzione data al reboot sia o meno di vostro gradimento.