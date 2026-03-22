Peni Parker è un nuovo personaggio di Marvel Tokon: Fighting Souls

Peni Parker si unisce a Spider-Man, Ms. Marvel e Star-Lord all'interno del team chiamato "The Amazing Guardians" , descritto come un gruppo di eroi di nuova generazione. A guidarlo c'è Spider-Man, "il vostro amichevole eroe di quartiere", affiancato dalla giovane Ms. Marvel, da Star-Lord e ora dalla brillante Peni Parker.

Marvel Tokon: Fighting Souls ha ancora molte sorprese da annunciare, a quanto pare. L'ultima, appena annunciata dall'editore Sony Interactive Entertainment e dallo studio di sviluppo Arc System Works, è l'introduzione di Peni Parker come personaggio giocabile, insieme a un nuovo stage chiamato "Knowhere".

Nella modalità storia, il gioco racconterà il modo in cui questi quattro personaggi si incontrano e affrontano una minaccia apparentemente insormontabile, collaborando insieme.

Peni Parker viene presentata come una studentessa nippo-americana, nonché giovane scienziata geniale e un po' eccentrica. Combatte pilotando SP//dr, un potente mech creato da suo padre, utilizzando gadget e strumenti ipertecnologici che in combattimento le permettono di adattarsi alla situazione. Un dettaglio interessante che la caratterizza è che, pur essendo cresciuta negli Stati Uniti, talvolta parla in giapponese, elemento che sarà reso anche nei vari doppiaggi.

Il trailer di presentazione introduce anche una figura enigmatica: la Promoter, il cui vero nome è Xirena Awhina. Si tratta di un'"Anziana dell'Universo", appartenente a una razza aliena antichissima. Fedele al suo ruolo, organizza spettacoli su scala cosmica e invita gli eroi a partecipare a un torneo pericolosissimo che determinerà il destino della Terra, lasciando intendere che dietro l'evento possano esserci altri misteri da risolvere.

Sul fronte delle caratteristiche, è stata mostrata una nuova opzione: la generazione automatica del nome della squadra. In base ai quattro personaggi scelti, il gioco crea automaticamente un nome ispirato all'universo Marvel, che viene mostrato a schermo e persino annunciato durante gli incontri.

Gli sviluppatori hanno inoltre apportato vari miglioramenti basati sui feedback ricevuti durante le due Closed Beta dello scorso anno, continuando a rifinire l'esperienza in vista del lancio.

Una versione aggiornata del gioco sarà giocabile durante EVO Japan 2026, che si terrà a Tokyo dal 1° al 3 maggio, includendo Peni Parker e lo stage "Knowhere", con un totale di 12 personaggi e quattro arene disponibili.

Infine, Marvel Tokon: Fighting Souls è previsto in uscita il 6 agosto su PlayStation 5 e PC tramite Steam ed Epic Games Store.