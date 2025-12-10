1

Annunciate le line-up dell'EVO 2026 e dell'EVO Japan 2026, tra novità e tanti ritorni

Sono stati annunciati i titoli che faranno parte delle line-up dell'EVO 2026 e dell'EVO Japan 2026, i principali tornei di picchiaduro a livello mondiale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/12/2025
Uno dei personaggi di Street Fighter 6

L'Evolution Championship Series ha annunciato le line-up ufficiali dei titoli per EVO 2026 ed EVO Japan 2026. Stiamo parlando dei più importanti tornei di picchiaduro a incontri a livello mondiale, attesi da milioni di giocatori per vedere sfidarsi i campioni più forti in sfide mozzafiato.

L'EVO 2026 si svolgerà dal 26 al 28 giugno al Las Vegas Convention Center West Hall, a Las Vegas, Nevada, mentre l'EVO Japan 2026 si terrà dal 1° al 3 maggio al Tokyo Big Sight, a Tokyo, Giappone.

Le line-up

Vediamo ora le line-up ufficiali di entrambi gli eventi.

Fatal Fury: City of the Wolves sarà a entrambi gli eventi
Elenco giochi - EVO 2026 & EVO Japan 2026

EVO 2026

EVO Japan 2026

  • 2XKO - prima apparizione a EVO Japan
  • Fatal Fury: City of the Wolves - prima apparizione a EVO Japan
  • Granblue Fantasy Versus: Rising - terza apparizione a EVO Japan
  • Guilty Gear: Strive - quinta apparizione a EVO Japan
  • Hokuto no Ken - prima apparizione a EVO Japan
  • The King of Fighters XV - quarta apparizione a EVO Japan
  • Melty Blood: Type Lumina - seconda apparizione a EVO Japan
  • Street Fighter 6 - terza apparizione a EVO Japan
  • Tekken 8 - terza apparizione a EVO Japan
  • Under Night In-Birth II Sys:Celes - seconda apparizione a EVO Japan
  • Vampire Savior: The Legend of Vampire - prima apparizione a EVO Japan
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage - prima apparizione a EVO Japan

Se volete registrarsi per uno dei due eventi, o per entrambi, potete partire dal sito ufficiale dell'EVO.

