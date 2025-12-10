Annunciate le line-up dell'EVO 2026 e dell'EVO Japan 2026, tra novità e tanti ritorni

L'Evolution Championship Series ha annunciato le line-up ufficiali dei titoli per EVO 2026 ed EVO Japan 2026. Stiamo parlando dei più importanti tornei di picchiaduro a incontri a livello mondiale, attesi da milioni di giocatori per vedere sfidarsi i campioni più forti in sfide mozzafiato.
L'EVO 2026 si svolgerà dal 26 al 28 giugno al Las Vegas Convention Center West Hall, a Las Vegas, Nevada, mentre l'EVO Japan 2026 si terrà dal 1° al 3 maggio al Tokyo Big Sight, a Tokyo, Giappone.
Le line-up
Vediamo ora le line-up ufficiali di entrambi gli eventi.
EVO 2026
- 2XKO - prima apparizione a EVO
- BlazBlue: Central Fiction - terza apparizione a EVO
- Fatal Fury: City of the Wolves - seconda apparizione a EVO
- Guilty Gear: Strive - quinta apparizione a EVO
- Granblue Fantasy Versus: Rising - terza apparizione a EVO
- Invincible VS - prima apparizione a EVO
- Rivals of Aether II - seconda apparizione a EVO
- Street Fighter 6 - quarta apparizione a EVO
- Tekken 8 - terza apparizione a EVO
- Under Night In-Birth II Sys:Celes - terza apparizione a EVO
- Vampire Savior: The Legend of Vampire - prima apparizione a EVO
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage - prima apparizione a EVO
EVO Japan 2026
- 2XKO - prima apparizione a EVO Japan
- Fatal Fury: City of the Wolves - prima apparizione a EVO Japan
- Granblue Fantasy Versus: Rising - terza apparizione a EVO Japan
- Guilty Gear: Strive - quinta apparizione a EVO Japan
- Hokuto no Ken - prima apparizione a EVO Japan
- The King of Fighters XV - quarta apparizione a EVO Japan
- Melty Blood: Type Lumina - seconda apparizione a EVO Japan
- Street Fighter 6 - terza apparizione a EVO Japan
- Tekken 8 - terza apparizione a EVO Japan
- Under Night In-Birth II Sys:Celes - seconda apparizione a EVO Japan
- Vampire Savior: The Legend of Vampire - prima apparizione a EVO Japan
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage - prima apparizione a EVO Japan
Se volete registrarsi per uno dei due eventi, o per entrambi, potete partire dal sito ufficiale dell'EVO.