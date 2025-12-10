Apple Pay, il pagamento a rate con Klarna è ufficialmente disponibile in Italia

Klarna è ora disponibile anche su Apple Pay in Italia , permettendo agli utenti di effettuare il pagamento a rate mensili, con piani più flessibili e adatti ad ogni esigenza. Questa estensione è il risultato di un grande successo registrato negli altri paesi, con un numero "straordinario" di consumatori negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Questa funzionalità rende il pagamento ancora più flessibile , il tutto all'interno di Apple Pay. Vediamo quindi come funziona e tutti i dettagli.

Come funziona Klarna

Alcuni di voi sapranno già di cosa si tratti, ma vi spieghiamo brevemente il suo funzionamento e i vantaggi di cui potrete usufruire. Questo servizio consente di suddividere i pagamenti in rate mensili e senza interessi (oppure potete pagare entro 30 giorni). Si tratta di un metodo di pagamento molto versatile e semplice da utilizzare: al checkout basterà selezionare Klarna e visualizzare le opzioni disponibili. Ovviamente, prima dell'approvazione, verrà effettuata una valutazione interna per capire se il cliente sia effettivamente idoneo. Come già anticipato, questa opzione sarà integrata in Apple Pay, quindi vi porterà via pochissimo tempo.

Klarna in Apple Pay

"Portando questa funzionalità innovativa a un numero ancora maggiore di utent,i ed espandendoci in Francia e in Italia, milioni di persone in più potranno scegliere il piano di pagamento più adatto alle proprie esigenze. Il tutto all'interno dell'esperienza Apple Pay che già conoscono e apprezzano", ha scritto il CEO di Klarna. Ovviamente i pagamenti vengono effettuati in totale privacy e sicurezza, quindi non verrà conservata alcuna informazione.