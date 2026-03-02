Marvel Tokon: Fighting Souls sarà presto giocabile in nuova versione con tante novità

Quello che risulta interessante, in ogni caso, è il fatto che ci sia una nuova versione evoluta del gioco che può essere giocata direttamente dal pubblico, in attesa di ulteriori periodi di beta test che potrebbero arrivare a breve.

Il team giapponese ha fatto sapere che la nuova versione di Marvel Tokon: Fighting Souls sarà giocabile in occasione delle finali dell'Arc World Tour che si terranno il 20 marzo a Seoul in Corea del Sud, dunque non proprio un luogo praticissimo da raggiungere.

Arc System Works sta continuando a lavorare alacremente su Marvel Tokon: Fighting Souls , il nuovo picchiaduro in sviluppo in collaborazione con PlayStation Studios, e c'è una nuova versione pronta per essere provata , a partire dall'Arc World Tour in arrivo.

Tante novità in arrivo

Takeshi Yamanaka, il producer di Marvel Tokon: Fighting Souls, ha ringraziato tutti gli utenti che hanno partecipato alle beta a numero chiuso del gioco per i feedback ottenuti, che hanno portato a ulteriori evoluzioni per il picchiaduro.



"Stiamo attualmente raffinando il design del gioco in base ai feedback ricevuti con le demo e il primo e secondo beta test chiuso", cosa che ha portato ad alcune novità già ben visibili.

Tra queste si parla dell'introduzione di alcune novità come la meccanica di assist, il cambio di personaggio più veloce e alcuni aggiustamenti agli attacchi Link, mentre altre novità riguardano la frequenza delle transizioni nelle aree e altro.

Ora c'è una nuova versione di Marvel Tokon: Fighting Souls che sarà messa a disposizione del pubblico durante alcuni eventi, contenente 11 personaggi selezionabili inclusi Magic, Wolverine e Danger.

Allo scorso State of Play abbiamo visto la data di uscita e un trailer con gli X-Men per il gioco, dopo la scoperta del numero di personaggi al lancio.