Marvel Tokon: Fighting Souls sarà presto giocabile in nuova versione con tante novità

Una nuova versione di Marvel Tokon: Fighting Souls sarà giocabile presto, a partire dalle finali dell'Arc World Tour di questo mese, con diverse novità molto interessanti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/03/2026
Captain America in Marvel Tokon: Fighting Souls
Marvel Tokon: Fighting Souls
Marvel Tokon: Fighting Souls
Arc System Works sta continuando a lavorare alacremente su Marvel Tokon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro in sviluppo in collaborazione con PlayStation Studios, e c'è una nuova versione pronta per essere provata, a partire dall'Arc World Tour in arrivo.

Il team giapponese ha fatto sapere che la nuova versione di Marvel Tokon: Fighting Souls sarà giocabile in occasione delle finali dell'Arc World Tour che si terranno il 20 marzo a Seoul in Corea del Sud, dunque non proprio un luogo praticissimo da raggiungere.

Quello che risulta interessante, in ogni caso, è il fatto che ci sia una nuova versione evoluta del gioco che può essere giocata direttamente dal pubblico, in attesa di ulteriori periodi di beta test che potrebbero arrivare a breve.

Tante novità in arrivo

Takeshi Yamanaka, il producer di Marvel Tokon: Fighting Souls, ha ringraziato tutti gli utenti che hanno partecipato alle beta a numero chiuso del gioco per i feedback ottenuti, che hanno portato a ulteriori evoluzioni per il picchiaduro.

"Stiamo attualmente raffinando il design del gioco in base ai feedback ricevuti con le demo e il primo e secondo beta test chiuso", cosa che ha portato ad alcune novità già ben visibili.

Marvel Tōkon: Fighting Souls sarà il picchiaduro Arc System definitivo? Marvel Tōkon: Fighting Souls sarà il picchiaduro Arc System definitivo?

Tra queste si parla dell'introduzione di alcune novità come la meccanica di assist, il cambio di personaggio più veloce e alcuni aggiustamenti agli attacchi Link, mentre altre novità riguardano la frequenza delle transizioni nelle aree e altro.

Ora c'è una nuova versione di Marvel Tokon: Fighting Souls che sarà messa a disposizione del pubblico durante alcuni eventi, contenente 11 personaggi selezionabili inclusi Magic, Wolverine e Danger.

Allo scorso State of Play abbiamo visto la data di uscita e un trailer con gli X-Men per il gioco, dopo la scoperta del numero di personaggi al lancio.

