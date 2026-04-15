Screamer si mostra in un trailer con i riconoscimenti della stampa

Il gioco è stato premiato per il suo approccio differente , per lo stile anime che lo caratterizza soprattutto nelle sequenze di intermezzo, per lo spessore della sua trama e per il modo in cui viene raccontato durante la lunga campagna.

Disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S , Screamer è stato valutato in maniera decisamente positiva da diverse testate, come si può vedere dai voti messi in evidenza nel video e dalle citazioni entusiastiche che spesso li accompagnano.

Screamer è protagonista di un trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che come sappiamo ha generalmente apprezzato l'esperienza ibrida offerta dal gioco di guida firmato Milestone.

Un reboot di successo?

Screamer è dunque stato accolto con voti positivi e la speranza ovviamente è che questo reboot possa diventare il primo capitolo di una serie stabile, consentendo a Milestone di sviluppare ulteriormente la propria visione e consegnarci ulteriori esperienze simili.

I presupposti narrativi per un sequel chiaramente ci sono, così come i margini per rifinire un modello di guida che chi scrive ha trovato un po' troppo complicato rispetto a una formula, quella dei racer arcade, che solitamente punta sull'immediatezza e sulla semplicità.

Voi avete provato Screamer? Cosa ne pensate?