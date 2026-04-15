Godzilla Minus Zero è stato presentato con il primo teaser trailer

Toho ha pubblicato il primo teaser trailer di Godzilla Minus Zero, che rivela finalmente alcuni dettagli sulla trama del film: si tratta a tutti gli effetti di un sequel di Godzilla Minus One, ambientato due anni dopo la drammatica battaglia contro il gigantesco mostro.

In uscita nelle sale cinematografiche il 6 novembre, Godzilla Minus Zero sarà la prima pellicola nipponica girata in IMAX e vedrà l'enorme protagonista della saga spingersi fino a New York, come rivela il teaser nei suoi secondi finali.

"Godzilla Minus Zero è il sequel di Godzilla Minus One", ha spiegato il regista e sceneggiatore del film, Takashi Yamazaki. ""La storia comincia in un mondo post-guerra in cui tutto è stato distrutto da Godzilla."

"Minus One è stato guardato da un pubblico internazionale, dunque mi piacerebbe creare qualcosa che i fan di Godzilla di tutto il mondo possano apprezzare anche stavolta. Sto lavorando duramente ogni giorno per realizzare questo proposito."

"A essere sincero non è facile, ma al contempo è un lavoro divertente. Prometto che sarà un gran film e non vedo l'ora che possiate guardarlo. Continuerò ad affrontare queste sfide con la convinzione che il mondo ci stia aspettando."