Granblue Fantasy: Versus perderà progressivamente varie funzioni online nei prossimi mesi

Nonostante il supporto sia proseguito a lungo, CyGames e Arc System Works hanno annunciato l'intenzione di ridurre progressivamente le funzioni online di Granblue Fantasy: Versus nei prossimi mesi, a partire da aprile.
Proprio nei giorni scorsi abbiamo visto data d'uscita e trailer per il nuovo personaggio Ilsa in DLC di Granblue Fantasy Versus: Rising, che va ad aggiungersi a un roster di combattenti ormai decisamente ampio, ma per quanto riguarda il gioco precedente questo andrà incontro a una progressiva riduzione delle sue funzionalità per quanto riguarda il supporto online.
L'intenzione, al momento, è rimuovere alcune caratteristiche a partire dal 20 aprile, tra le quali alcuni elementi importanti per il panorama competitivo del picchiaduro in questione.
Le riduzioni riguardano solo il capitolo precedente
In base a quanto riferito da sviluppatori e publisher, il 20 aprile verranno rimossi i match classificati, le lobby online e l'accesso ai codici seriali, cosa che effettivamente riduce in maniera sensibile il supporto online per un gioco incentrato sulla competizione multiplayer.
In linea di massima, il supporto per la piattaforma online rimarrà ma sarà dunque fortemente ridotto, con ulteriori rimozioni di funzionalità che potrebbero arrivare a breve dopo questa prima fase.
Da notare che tutto questo riguarda soltanto Granblue Fantasy: Versus, il capitolo uscito nel 2020, mentre non riguarda Granblue Fantasy Versus: Rising, la nuova versione uscita successivamente, che dovrebbe continuare con il supporto standard.