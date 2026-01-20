Granblue Fantasy: Versus perderà progressivamente varie funzioni online nei prossimi mesi

Nonostante il supporto sia proseguito a lungo, CyGames e Arc System Works hanno annunciato l'intenzione di ridurre progressivamente le funzioni online di Granblue Fantasy: Versus nei prossimi mesi, a partire da aprile.

Proprio nei giorni scorsi abbiamo visto data d'uscita e trailer per il nuovo personaggio Ilsa in DLC di Granblue Fantasy Versus: Rising, che va ad aggiungersi a un roster di combattenti ormai decisamente ampio, ma per quanto riguarda il gioco precedente questo andrà incontro a una progressiva riduzione delle sue funzionalità per quanto riguarda il supporto online.

L'intenzione, al momento, è rimuovere alcune caratteristiche a partire dal 20 aprile, tra le quali alcuni elementi importanti per il panorama competitivo del picchiaduro in questione.