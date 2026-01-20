0

Granblue Fantasy: Versus perderà progressivamente varie funzioni online nei prossimi mesi

Granblue Fantasy: Versus va verso la dismissione di varie funzionalità online che ne ridurranno la portata competitiva per quanto riguarda il multiplayer, ma Rising prosegue.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/01/2026
Una scena di Granblue Fantasy: Versus
Granblue Fantasy Versus
Granblue Fantasy Versus
Nonostante il supporto sia proseguito a lungo, CyGames e Arc System Works hanno annunciato l'intenzione di ridurre progressivamente le funzioni online di Granblue Fantasy: Versus nei prossimi mesi, a partire da aprile.

Proprio nei giorni scorsi abbiamo visto data d'uscita e trailer per il nuovo personaggio Ilsa in DLC di Granblue Fantasy Versus: Rising, che va ad aggiungersi a un roster di combattenti ormai decisamente ampio, ma per quanto riguarda il gioco precedente questo andrà incontro a una progressiva riduzione delle sue funzionalità per quanto riguarda il supporto online.

L'intenzione, al momento, è rimuovere alcune caratteristiche a partire dal 20 aprile, tra le quali alcuni elementi importanti per il panorama competitivo del picchiaduro in questione.

Le riduzioni riguardano solo il capitolo precedente

In base a quanto riferito da sviluppatori e publisher, il 20 aprile verranno rimossi i match classificati, le lobby online e l'accesso ai codici seriali, cosa che effettivamente riduce in maniera sensibile il supporto online per un gioco incentrato sulla competizione multiplayer.

Una scena di combattimento per GranBlue Fantasy: Versus
Una scena di combattimento per GranBlue Fantasy: Versus

In linea di massima, il supporto per la piattaforma online rimarrà ma sarà dunque fortemente ridotto, con ulteriori rimozioni di funzionalità che potrebbero arrivare a breve dopo questa prima fase.

Granblue Fantasy Versus: la nostra recensione del nuovo picchiaduro di Arc System. Granblue Fantasy Versus: la nostra recensione del nuovo picchiaduro di Arc System.

Da notare che tutto questo riguarda soltanto Granblue Fantasy: Versus, il capitolo uscito nel 2020, mentre non riguarda Granblue Fantasy Versus: Rising, la nuova versione uscita successivamente, che dovrebbe continuare con il supporto standard.

