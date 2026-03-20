Crimson Desert ha già superato un incredibile traguardo di vendite

Che questo enorme gioco di ruolo open world stesse andando bene era intuibile anche dai primi numeri di Steam, con un picco massimo di 239.045 giocatori e già più di 10.000 recensioni degli utenti (solo il 56% positive, va detto), ma ora c'è stata la certificazione che, almeno il lancio, è stato più che positivo.

Il messaggio degli sviluppatori

"Siamo incredibilmente onorati di dirvi che #CrimsonDesert ha venduto 2 milioni di copie in tutto il mondo." ha scritto Pearl Abyss sui social. "Grazie di cuore ai nostri fan, alla community e a tutti coloro che si sono uniti a noi a Pywel. Ascolteremo attentamente tutti i feedback condivisi dalla community e lavoreremo per apportare miglioramenti rapidamente, facendo del nostro meglio per rendere il viaggio che ci attende ancora più piacevole per i nostri giocatori."

Dal messaggio si capisce che lo studio di sviluppo coreano, lo stesso di Black Desert Online, intende supportare a lungo il gioco, probabilmente anche con nuovi contenuti (anche se questa è soltanto una nostra ipotesi).

Chiaramente è presto per parlare di successo assoluto o meno, visto che siamo davvero alle prime battute del gioco e che tutto è possibile, anche la possibilità di un calo drastico delle vendite dovuto alle critiche ricevute dai giocatori e a qualche problema di troppo che ha caratterizzato il lancio.

Comunque sia, l'avvio è indubbiamente positivo. Attualmente Crimson Desert è primo nella classifica globale di Steam. Difficile dire come stia andando su console, anche se immaginiamo che stia facendo bene sia su PlayStation 5, sia su Xbox Series X e S, visto quanto era atteso.