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L'SSD Lexar da 1TB con velocità di lettura da 7.000 MB/s è in offerta su Amazon: compatibile con PC e PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'SSD Lexar da 1TB compatibile con PC e PS5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/03/2026
SSD Lexar

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'SSD Lexar da 1TB: lo sconto attivo è del 16% per un costo finale e totale d'acquisto di 142,49€. Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Sappiamo bene che, parlando esclusivamente in termini di costi, siamo di fronte ad un rincaro decisamente pesante per questa categoria di prodotti. Allo stesso tempo, però, uno sconto può comunque essere utile per chiunque sia alla ricerca di un nuovo SSD che sia capiente, veloce e con ampia compatibilità.

Ulteriori dettagli sull'SSD

Grazie all'interfaccia PCIe 4.0 e al protocollo NVMe, questo SSD offre velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 7000 MB/s e 5000 MB/s, garantendo trasferimenti rapidissimi, tempi di caricamento ridotti e una reattività generale superiore del sistema. Le tecnologie di cache HMB (Host Memory Buffer) e SLC contribuiscono a migliorare ulteriormente le prestazioni.

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L'unità utilizza una memoria NAND 3D di alta qualità, progettata per offrire maggiore affidabilità e durata nel tempo. Un altro punto di forza è la gestione efficiente dell'alimentazione, che regola in modo intelligente il consumo energetico in base al carico di lavoro. Compatibile con PC, laptop e PS5.

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