L'SSD Lexar da 1TB con velocità di lettura da 7.000 MB/s è in offerta su Amazon: compatibile con PC e PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'SSD Lexar da 1TB: lo sconto attivo è del 16% per un costo finale e totale d'acquisto di 142,49€. Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Sappiamo bene che, parlando esclusivamente in termini di costi, siamo di fronte ad un rincaro decisamente pesante per questa categoria di prodotti. Allo stesso tempo, però, uno sconto può comunque essere utile per chiunque sia alla ricerca di un nuovo SSD che sia capiente, veloce e con ampia compatibilità.