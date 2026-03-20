Amazon sta lavorando ad un "Alexa-Phone": uno telefono che ruota attorno all'assistente vocale dell'azienda

Amazon starebbe preparando il suo ritorno nel mercato degli smartphone con un nuovo progetto noto internamente come "Transformer". A oltre dieci anni dal fallimento dell'Amazon Fire Phone, l'azienda sembra pronta a tentare nuovamente la strada mobile, questa volta con un approccio completamente diverso e fortemente orientato all'intelligenza artificiale.
Il nuovo dispositivo dovrebbe ruotare attorno all'assistente vocale Amazon Alexa, che rappresenterà il cuore dell'esperienza utente. Tuttavia, secondo le informazioni disponibili, Alexa non sarà necessariamente il sistema operativo principale, ma piuttosto un elemento centrale capace di gestire funzioni e interazioni in modo più intelligente e automatizzato. L'obiettivo sembra essere quello di ridurre la dipendenza dalle app tradizionali, sostituendole con soluzioni più snelle basate su IA.
Quale team di Amazon sta lavorando allo smartphone-Alexa?
Il progetto è sviluppato dal team ZeroOne di Amazon, guidato da J Allard, figura nota per il suo passato in Microsoft con prodotti come Xbox e Zune.
Il gruppo avrebbe esplorato diversi concept, inclusi modelli di smartphone classici e versioni più minimaliste ispirate al Light Phone, un dispositivo essenziale con schermo in bianco e nero e privo di app store.
Questa ispirazione suggerisce che Amazon potrebbe puntare su un'esperienza più semplice, focalizzata su comunicazione e funzionalità essenziali, ma potenziata dall'intelligenza artificiale. Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la gestione delle applicazioni.
Invece di affidarsi a un ecosistema tradizionale di app, "Transformer" potrebbe integrare sistemi simili alle "mini app" o agli strumenti AI già visti in altre piattaforme, permettendo agli utenti di eseguire operazioni senza passare da interfacce complesse.
Le incognite sullo smartphone-Alexa di Amazon
Nonostante il potenziale innovativo, restano diverse incognite. Non esistono ancora informazioni su prezzo, data di lancio o disponibilità commerciale.
Inoltre, Amazon dovrà affrontare la sfida di convincere gli utenti a fidarsi di una nuova versione di Alexa, soprattutto dopo le critiche ricevute dalla recente evoluzione dell'assistente, accusata da alcuni utenti di essere meno reattiva e troppo ricca di contenuti pubblicitari. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.