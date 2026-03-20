Amazon sta lavorando ad un "Alexa-Phone": uno telefono che ruota attorno all'assistente vocale dell'azienda

Il nuovo dispositivo dovrebbe ruotare attorno all'assistente vocale Amazon Alexa , che rappresenterà il cuore dell'esperienza utente. Tuttavia, secondo le informazioni disponibili, Alexa non sarà necessariamente il sistema operativo principale , ma piuttosto un elemento centrale capace di gestire funzioni e interazioni in modo più intelligente e automatizzato. L'obiettivo sembra essere quello di ridurre la dipendenza dalle app tradizionali , sostituendole con soluzioni più snelle basate su IA.

Amazon starebbe preparando il suo ritorno nel mercato degli smartphone con un nuovo progetto noto internamente come "Transformer". A oltre dieci anni dal fallimento dell'Amazon Fire Phone, l'azienda sembra pronta a tentare nuovamente la strada mobile, questa volta con un approccio completamente diverso e fortemente orientato all'intelligenza artificiale .

Quale team di Amazon sta lavorando allo smartphone-Alexa?

Il progetto è sviluppato dal team ZeroOne di Amazon, guidato da J Allard, figura nota per il suo passato in Microsoft con prodotti come Xbox e Zune.

Il gruppo avrebbe esplorato diversi concept, inclusi modelli di smartphone classici e versioni più minimaliste ispirate al Light Phone, un dispositivo essenziale con schermo in bianco e nero e privo di app store.

Questa ispirazione suggerisce che Amazon potrebbe puntare su un'esperienza più semplice, focalizzata su comunicazione e funzionalità essenziali, ma potenziata dall'intelligenza artificiale. Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la gestione delle applicazioni.

Invece di affidarsi a un ecosistema tradizionale di app, "Transformer" potrebbe integrare sistemi simili alle "mini app" o agli strumenti AI già visti in altre piattaforme, permettendo agli utenti di eseguire operazioni senza passare da interfacce complesse.