Chuck Norris è morto, stroncato da un malore: aveva 86 anni

L'annuncio della morte è arrivato dalla famiglia : "Per tutto il mondo era un campione di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello eccezionale e il cuore dell'intera famiglia."

Chuck Norris è morto . Il celebre campione di arti marziali, nonché attore di film d'azione, diventato una vera e propria leggenda del genere, ci ha lasciati la mattina del 20 marzo 2026, all'età di 86 anni, in seguito a un malore che lo ha costretto a un ricovero d'urgenza.

La leggenda di Chuck Norris

A differenza di tanti altri attori di film d'azione, Norris era un vero maestro di arti marziali. Era cintura nera di judo, jiu-jitsu brasiliano, karate, taekwondo e altre discipline. Era così abile che fu scelto per intepretare l'antagonista di Bruce Lee nel film del 1972: "Il furore della Cina colpisce ancora". All'epoca non era ancora un attore vero e proprio. A spingerlo verso la recitazione fu Steve McQueen.

Tra la fine degli anni 70 e tutti gli anni 80, Norris fu protagonista di una grande quantità di film. In particolare, viene ricordata la trilogia formata da "Missing in Action", "Delta Force" e "Code of Silence", ma di titoli fattibili ce ne sarebbero molti altri, come "Rombo di tuono" o "Pugno d'acciaio".

Con grande intelligenza, quando la sua carriera cinematografica iniziò a rallentare, guardò verso la televisione, dove ottenne un successo strepitoso con la serie "Walker Texas Ranger", che andò in onda dal 1993 al 2001, per un totale di quasi 200 episodi, più due film.

Norris è chiaramente molto presente nella cultura videoludica. Di giochi d'azione ispirati alle sue pellicole è pieno il medium, ma ci sono anche diverti titoli che lo hanno coinvolto direttamente, il più recente dei quali è l'action Crime Boss: Rockay City, ambientato negli anni '90, in cui ha anche doppiato il suo personaggio.

Altri titoli cui ha partecipato sono: Nonstop Chuck Norris (2017) per dispositivi mobile, Ultimate Epic Battle Simulator (2017) in cui è utilizzabile come unità da combattimento; Chuck Norris: Bring on the Pain (2010), un picchiaduro a scorrimento per mobile sviluppato da Gameloft e Chuck Norris Superkicks (1983), un videogioco d'azione per Atari 2600, Commodore 64 e altri sistemi dell'epoca, noto per essere stato tra i primi titoli basati su di lui.