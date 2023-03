Crime Boss: Rockay City, il trailer di lancio con Chuck Norris è esplosivo

L'editore 505 Games e lo studio di sviluppo Ingame Studios hanno pubblicato il trailer di lancio di Crime Boss: Rockay City, sparatutto in prima persona pieno di attori famosi. Il filmato è decisamente esplosivo e mostra un gran numero di sparatorie. Inoltre c'è Chuck Norris, quindi non si può criticare per nessun motivo.

Il cast del gioco comprende: Michael Madsen nei panni di leader di una squadra di criminali interpretati da Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover e Damion Poitier; Danny Trejo e Vanilla Ice nei panni dei boss di due gang rivali e Chuck Norris nei panni di un diligente sceriffo. Vediamo il filmato:

Giocabile da soli o in cooperativa, Crime Boss: Rockay City mescola sparatutto in prima persona e guerra tra bande. Nei panni di Travis Baker il giocatore deve diventare il nuovo re di Rockay City, crimine dopo crimine.

"Rockay City. Una metropoli fiorente e in fermento, con la sua baia sabbiosa e gli imponenti grattacieli. Ma al di là del glamour è in corso una feroce guerra territoriale...

Dopo la scomparsa del precedente boss si è liberato un posto per il nuovo Re di Rockay City - e non sarai solo a lottare per il trono. Scegli la tua squadra in base ad abilità e competenze e lanciati in pericolose missioni per ottenere soldi, il controllo del territorio e, infine, la corona."

Per riuscire il giocatore dovrò compiere rapine a mano armata, rubare droga e oggetti di valore. "Gioca nei panni di Baker nella campagna per giocatore singolo e costruisci il tuo impero usando strategia, astuzia e un po' di potenza di fuoco per compiere rapine e conquistare il territorio delle gang rivali. Vincere la guerra territoriale non sarà facile, però: con Dollar Dragon, Hielo e Khan che cercano di prendersi la città e lo sceriffo Norris che cerca di arrestare tutti, questa esperienza di gioco roguelike ti porterà gioie ma anche dolori."

Crime Boss: Rockay City uscirà domani, 28 marzo 2023 su PC, Xbox Series X e S e PS5. Per avere più informazioni, leggete il nostro provato.