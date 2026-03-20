Xiaomi rientra nel mercato dei laptop con Book Pro 14: design ultraleggero e nuovi chip Intel Panther Lake

Xiaomi segna il suo ritorno nel mercato dei computer portatili dopo quasi quattro anni di assenza con il nuovo Xiaomi Book Pro 14, un dispositivo che punta chiaramente alla fascia premium e si propone come alternativa compatta e potente ai notebook più diffusi sul mercato.

Uno degli aspetti più impressionanti del nuovo modello è il design. Il laptop pesa appena 1,08 kg e ha uno spessore massimo di 14,95 mm, risultando estremamente portatile. Questo è possibile grazie a una costruzione avanzata che combina una scocca unibody in lega di magnesio, una base in fibra di carbonio e una struttura interna con elementi in titanio e alluminio.