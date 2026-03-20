Xiaomi rientra nel mercato dei laptop con Book Pro 14: design ultraleggero e nuovi chip Intel Panther Lake

Xiaomi segna il suo ritorno nel mercato dei computer portatili dopo quasi quattro anni di assenza con il nuovo Xiaomi Book Pro 14, un dispositivo che punta chiaramente alla fascia premium e si propone come alternativa compatta e potente ai notebook più diffusi sul mercato.
Uno degli aspetti più impressionanti del nuovo modello è il design. Il laptop pesa appena 1,08 kg e ha uno spessore massimo di 14,95 mm, risultando estremamente portatile. Questo è possibile grazie a una costruzione avanzata che combina una scocca unibody in lega di magnesio, una base in fibra di carbonio e una struttura interna con elementi in titanio e alluminio.
Sotto la scocca e il display di Xiaomi Book Pro 14
Dal punto di vista hardware, il dispositivo introduce la nuova piattaforma Intel Panther Lake, con diverse configurazioni disponibili tra cui Core Ultra 5 e Core Ultra X7. A supporto delle prestazioni, il sistema integra fino a 32 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, espandibile grazie a uno slot aggiuntivo.
Il raffreddamento è affidato a una vapor chamber di grandi dimensioni affiancata da due ventole, soluzione pensata per mantenere alte prestazioni anche sotto carico. Il display rappresenta uno dei punti di forza del laptop: un pannello OLED touch da 14,6" con risoluzione 3.1K, refresh rate a 120 Hz e luminosità che può raggiungere i 1600 nit
Connettività, batteria, prezzo e disponibilità di Xiaomi Book Pro 14
La connettività è completa e include Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1 e jack audio, rendendo il dispositivo versatile per qualsiasi esigenza. L'autonomia è garantita da una batteria con una durata dichiarata fino a quasi 20 ore, supportata da un caricatore rapido da 100W incluso nella confezione.
Il prezzo parte da circa 1.066 euro per la versione base, mentre le configurazioni più avanzate superano i 1.300 euro. Resta ancora da capire se Xiaomi porterà ufficialmente il Book Pro 14 anche nei mercati europei, ma il dispositivo si presenta già come uno dei laptop più interessanti della sua categoria.