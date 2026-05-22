WhatsApp, volete sapere quali contatti sono online? Presto potrete vederlo più facilmente, anche su iPhone

Dopo le prime tracce emerse nella versione Android a marzo, WhatsApp sta ora sviluppando anche per iPhone una funzione che permetterà di vedere rapidamente quali contatti sono online in tempo reale .

WhatsApp introdurrà un hub dedicato ai contatti online

Attualmente WhatsApp mostra l'indicazione "online" soltanto entrando nella chat individuale di un contatto. Quando l'utente non è attivo, al suo posto compare l'orario dell'ultimo accesso, sempre a condizione che le impostazioni privacy consentano la visualizzazione di queste informazioni. La nuova funzione in sviluppo punta a centralizzare tutte queste informazioni in una sezione dedicata ai contatti. Secondo quanto emerso dalla beta iOS, il nuovo hub verrà posizionato direttamente nella schermata principale delle impostazioni, subito sotto la foto profilo dell'account.

La nuova sezione contatti online di WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Nella parte superiore troveranno spazio i contatti preferiti, con un massimo di quattro utenti visibili rapidamente per facilitare l'accesso alle conversazioni più frequenti. La sezione più interessante sarà però quella dedicata ai contatti online e agli utenti attivi di recente.

WhatsApp mostrerà infatti in cima alla lista i contatti attualmente connessi, identificabili tramite un indicatore verde accanto all'immagine profilo. Subito sotto appariranno invece le persone recentemente attive, ordinate cronologicamente in base all'ultimo accesso.

Il nuovo hub non si limiterà a mostrare i contatti online. WhatsApp sta integrando anche una barra di ricerca per trovare rapidamente qualsiasi utente presente in rubrica, oltre alla possibilità di aggiungere nuovi numeri manualmente oppure tramite scansione QR code.

Gli utenti potranno inoltre modificare e aggiornare i contatti preferiti direttamente dalla stessa schermata. Sarà presente anche un sistema di ordinamento alternativo che consentirà di visualizzare i contatti in ordine alfabetico invece che in base allo stato online. Questa opzione potrebbe rivelarsi utile soprattutto per chi preferisce mantenere nascosto il proprio ultimo accesso o la propria disponibilità online. WhatsApp ha infatti confermato indirettamente che le impostazioni privacy continueranno ad avere un ruolo centrale nel funzionamento della nuova sezione.

Chi ha disattivato la visibilità dello stato online o dell'ultimo accesso non comparirà nella lista dei contatti attivi. Allo stesso modo, non sarà possibile vedere l'attività di utenti che hanno scelto di nascondere queste informazioni.

La funzione è ancora in fase di sviluppo e non esiste una data ufficiale per l'uscita definitiva. Tuttavia, il lavoro parallelo sulle versioni Android e iOS suggerisce che WhatsApp stia preparando una distribuzione più ampia nei prossimi aggiornamenti beta. E voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe un hub di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.