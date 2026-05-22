Nuovo record per Claude: la piattaforma di Anthropic è la più veloce in termini di crescita

La classifica

Secondo la classifica condivisa dalla società di analisi Comscore, legata all'utilizzo dei chatbot da parte dei consumatori e risalente a marzo 2026, le piattaforme IA hanno attirato 44,4 milioni di utenti desktop solo negli Stati Uniti. Il mercato in generale è in rapida crescita, registrando un aumento di oltre il 21% in un solo mese.

La classifica

Tra i principali protagonisti troviamo ChatGPT, ancora al primo posto e con 33,86 milioni di visitatori unici da desktop (crescita del +18,9% su base mensile). Il secondo posto è occupato da Google Gemini, con 10,66 milioni di utenti e una crescita del +29,1% su base mensile. Al terzo posto c'è Microsoft Copilot, con 5,02 milioni di visitatori e una crescita più sostenuta del +44,4%.

Dati diversi per Claude di Anthropic, che attualmente occupa il quarto posto e registra 2,66 milioni di visitatori unici da desktop, ma con una crescita del +130,1%. In poche parole, è la piattaforma IA in più rapida crescita. Seguono Grok (1,65 milioni), DeekSeek (0,41) e Perplexity (0,36).