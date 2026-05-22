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Nuovo record per Claude: la piattaforma di Anthropic è la più veloce in termini di crescita

Secondo la classifica condivisa dalla società di analisi Comscore, Claude di Anthropic è attualmente la piattaforma IA in più rapida crescita. ChatGPT, intanto, continua a occupare il primo posto.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/05/2026
Claude Anthropic IA

La classifica Comscore di marzo 2026 evidenzia una rapida crescita di Claude di Anthropic, che diventa la piattaforma di IA in più rapida crescita negli Stati Uniti. ChatGPT continua a confermarsi al primo posto, seguita da Google Gemini e Microsoft Copilot. Vediamo tutti i dettagli.

La classifica

Secondo la classifica condivisa dalla società di analisi Comscore, legata all'utilizzo dei chatbot da parte dei consumatori e risalente a marzo 2026, le piattaforme IA hanno attirato 44,4 milioni di utenti desktop solo negli Stati Uniti. Il mercato in generale è in rapida crescita, registrando un aumento di oltre il 21% in un solo mese.

La classifica
La classifica

Tra i principali protagonisti troviamo ChatGPT, ancora al primo posto e con 33,86 milioni di visitatori unici da desktop (crescita del +18,9% su base mensile). Il secondo posto è occupato da Google Gemini, con 10,66 milioni di utenti e una crescita del +29,1% su base mensile. Al terzo posto c'è Microsoft Copilot, con 5,02 milioni di visitatori e una crescita più sostenuta del +44,4%.

Dati diversi per Claude di Anthropic, che attualmente occupa il quarto posto e registra 2,66 milioni di visitatori unici da desktop, ma con una crescita del +130,1%. In poche parole, è la piattaforma IA in più rapida crescita. Seguono Grok (1,65 milioni), DeekSeek (0,41) e Perplexity (0,36).

Un’accelerazione generale

"L'accelerazione nell'adozione degli assistenti basati sull'intelligenza artificiale rappresenta un invito all'azione, con una crescita dell'utilizzo che interessa sia i leader consolidati che i nuovi concorrenti", ha detto Smriti Sharma, vicepresidente esecutivo del settore Analytics di Comscore.

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Nel frattempo, Anthropic ha di recente potenziato Claude grazie all'integrazione con Spotify, Uber e Booking, trasformando l'IA in un assistente capace di gestire viaggi, musica e spese. Google ha invece annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate a Gemini, mentre ChatGPT potrà perfino diventare il vostro consulente finanziario.

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