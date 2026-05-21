GeForce NOW punta tutto su 007 First Light con un bundle esclusivo e amplia il catalogo con Forza Horizon 6 e altre novità

Il nuovo appuntamento settimanale di GeForce NOW porta con sé alcune delle novità più interessanti del panorama gaming del 2026, tra produzioni ad alto budget, corse open world e promozioni dedicate agli utenti del servizio cloud di NVIDIA. La piattaforma continua infatti ad ampliare il proprio catalogo introducendo nuovi titoli e vantaggi esclusivi per gli abbonati Ultimate.
La principale iniziativa della settimana riguarda "007 First Light", nuova produzione dedicata a James Bond. NVIDIA ha annunciato una promozione a tempo limitato che permette ai nuovi utenti che sottoscrivono un abbonamento Ultimate da 12 mesi entro il 10 giugno di ricevere una copia del gioco inclusa nel pacchetto. Il titolo sarà disponibile dal 27 maggio.
Non solo 007, in arrivo anche Forza Horizon 6 su GeForce NOW
"007 First Light" propone una reinterpretazione delle origini dell'agente segreto britannico, mostrando un James Bond ancora lontano dall'immagine classica conosciuta dal pubblico. Il gioco promette missioni internazionali, inseguimenti spettacolari e sequenze d'azione cinematografiche che raccontano la nascita della celebre spia.
Grande spazio anche per gli appassionati di guida grazie all'arrivo ufficiale di "Forza Horizon 6" sulla piattaforma cloud. Dopo il periodo di accesso anticipato, il titolo è ora disponibile per tutti gli utenti.
Il nuovo capitolo della serie trasporta l'Horizon Festival in un vasto scenario in Giappone, con eventi dinamici, automobili iconiche e ambientazioni esplorabili in streaming da qualsiasi dispositivo supportato.
Tutti gli altri giochi in arrivo su GeForce NOW
NVIDIA ha inoltre confermato il ritorno dell'appuntamento dedicato alla community. L'ambassador del programma GeForce NOW Cloud Gaming Battle ha infatti partecipato a una conversazione con Andrew Fear, Director of Product Management di NVIDIA, per discutere delle evoluzioni future del servizio.
Inoltre, di seguito, andiamo a presentare la lista dei giochi della settimana:
- Forza Horizon 6 (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 19/05)
- Deep Rock Galactic: Rogue Core (Nuova uscita su Steam, 20/05)
- Luna Abyss (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 21/05)
- Warhammer 40.000: Mechanicus II (Nuova uscita su Steam, 21/05)
- ZERO PARADES (Nuova uscita su Steam, 21/05)
- Splitgate Arena Reloaded (Xbox, disponibile su Game Pass)
- Sunderfolk (Epic Games Store)
- TerraTech Legion (Steam e Xbox, disponibile su Game Pass)
Queste erano le principali novità di questo GFN Thursday. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!
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