I nuovi MacBook Pro OLED superano una fase cruciale della produzione e Samsung ottiene risultati produttivi molto positivi

Apple sembra avvicinarsi sempre di più al debutto dei primi MacBook Pro con display OLED. Secondo nuove informazioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung Display avrebbe raggiunto risultati molto importanti nella produzione dei pannelli destinati ai futuri notebook della casa di Cupertino.
Le ultime indiscrezioni indicano che il produttore coreano è riuscito a ottenere rendimenti superiori al 90% sulla linea produttiva Gen 8.6 OLED.
Alcuni passaggi specifici del processo avrebbero addirittura raggiunto il 95%, una soglia considerata particolarmente elevata nel settore e spesso definita come "golden yield", ovvero un livello ideale per garantire una produzione di massa stabile ed efficiente.
MacBook Pro OLED: Samsung è pronta a spedire i pannelli
Il rapporto pubblicato dal quotidiano coreano The Elec afferma che Samsung potrebbe iniziare a spedire i pannelli OLED per notebook già dal mese di giugno. I display sarebbero destinati ai futuri MacBook Pro da 14 e 16 pollici, con una fornitura stimata di circa 2 milioni di unità entro quest'anno.
L'evoluzione della produzione viene considerata particolarmente significativa perché i pannelli OLED per laptop risultano molto più complessi da realizzare rispetto a quelli utilizzati negli smartphone. Le dimensioni maggiori richiedono infatti standard più elevati sia in termini di luminosità sia di durata nel tempo.
Secondo le indiscrezioni, Apple utilizzerà una tecnologia tandem OLED a doppio strato. Questa soluzione dovrebbe garantire una luminosità più elevata e una migliore efficienza energetica.
Quando arriveranno i nuovi MacBook Pro OLED?
Samsung aveva avviato gli investimenti per la produzione IT OLED Gen 8.6 già nel 2023 e al momento starebbe utilizzando una delle due linee produttive previste. Se la domanda dei futuri MacBook Pro OLED dovesse crescere rapidamente, l'azienda potrebbe attivare anche la seconda linea per aumentare ulteriormente la capacità produttiva.
Le indiscrezioni parlano anche della possibile introduzione del touchscreen sui prossimi MacBook Pro, una novità importante per la gamma notebook Apple. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, i modelli OLED da 14 e 16 pollici dovrebbero arrivare tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.
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