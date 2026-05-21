I nuovi MacBook Pro OLED superano una fase cruciale della produzione e Samsung ottiene risultati produttivi molto positivi

Alcuni passaggi specifici del processo avrebbero addirittura raggiunto il 95%, una soglia considerata particolarmente elevata nel settore e spesso definita come "golden yield", ovvero un livello ideale per garantire una produzione di massa stabile ed efficiente.

Le ultime indiscrezioni indicano che il produttore coreano è riuscito a ottenere rendimenti superiori al 90% sulla linea produttiva Gen 8.6 OLED .

Apple sembra avvicinarsi sempre di più al debutto dei primi MacBook Pro con display OLED . Secondo nuove informazioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung Display avrebbe raggiunto risultati molto importanti nella produzione dei pannelli destinati ai futuri notebook della casa di Cupertino.

MacBook Pro OLED: Samsung è pronta a spedire i pannelli

Il rapporto pubblicato dal quotidiano coreano The Elec afferma che Samsung potrebbe iniziare a spedire i pannelli OLED per notebook già dal mese di giugno. I display sarebbero destinati ai futuri MacBook Pro da 14 e 16 pollici, con una fornitura stimata di circa 2 milioni di unità entro quest'anno.

L'evoluzione della produzione viene considerata particolarmente significativa perché i pannelli OLED per laptop risultano molto più complessi da realizzare rispetto a quelli utilizzati negli smartphone. Le dimensioni maggiori richiedono infatti standard più elevati sia in termini di luminosità sia di durata nel tempo.

Secondo le indiscrezioni, Apple utilizzerà una tecnologia tandem OLED a doppio strato. Questa soluzione dovrebbe garantire una luminosità più elevata e una migliore efficienza energetica.