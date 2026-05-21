Fatekeeper ha una data d'uscita in Accesso Anticipato: pronti a sfondare teste?

L'editore THQ Nordic e lo studio di sviluppo Paraglacial hanno annunciato ufficialmente che il gioco di ruolo in prima persona Fatekeeper , ispirato a Dark Messiah of Might and Magic , sarà lanciato in Accesso Anticipato su PC, tramite Steam, il prossimo 2 giugno.

Insieme all'annuncio della data, sono state ribadite alcune delle caratteristiche principali del gioco, di cui avevamo parlato nella nostra anteprima.

Fatekeeper si presenta come un gioco di ruolo in prima persona che mescola l'uso delle armi bianche a quello della magia. Sebbene la progressione segua un percorso narrativo ben definito, gli sviluppatori hanno posto l'accento sull'esplorazione di un mondo progettato a mano e caratterizzato dalla presenza di rovine create da antichi cataclismi. I giocatori potranno esplorare ambientazioni diverse, che spaziano da vecchi campi di battaglia a vaste caverne sotterranee, fino a fitte foreste e santuari abbandonati.

Per quanto riguarda il sistema di combattimento, il titolo richiede un approccio più tattico. I nemici presenteranno pattern di attacco, punti di forza e debolezze specifici, costringendo il giocatore ad adattare la propria strategia alle circostanze.

Il tutto sarà supportato da un sistema di progressione che, secondo le dichiarazioni ufficiali, andrà oltre le semplici statistiche di base. I giocatori potranno personalizzare il proprio alter ego compiendo scelte relative a stili di combattimento, attributi fisici e scuole di magia, con la possibilità di creare build uniche, orientate alla forza bruta, all'agilità o alle arti magiche.

Infine, l'equipaggiamento avrà un ruolo centrale nell'economia di gioco. Sarà possibile raccogliere, scoprire e padroneggiare una vasta gamma di armi, armature e artefatti. La personalizzazione del proprio arsenale e la sperimentazione di diverse combinazioni di oggetti saranno elementi essenziali per riuscire ad avere la meglio sui nemici più impegnativi che si incontreranno durante l'avventura.