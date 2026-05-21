Pixel Glow, trapela in anteprima il nuovo design con LED per le notifiche

Ecco come potrebbero essere i LED luminosi

In occasione del keynote Google I/O 2026 tenutosi di recente, Google ha condiviso una serie di video dimostrativi legati alle principali funzionalità avanzate in arrivo. Il più interessante riguarda Gemini Omni, nuovo generatore di video IA altamente personalizzabile e in grado di realizzare video realistici. Come potete notare qui sotto, verso la fine è possibile vedere uno smartphone Pixel con il comparto fotografico posteriore interamente contornato da una fascia LED.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Prima di tutto, sebbene alcune fonti pensavano si trattasse di un Pixel 11, in realtà nel video viene mostrato probabilmente un Pixel 10 Pro. Tuttavia, il nuovo Pixel Glow dovrebbe fare il suo debutto sui futuri Pixel 11. Chiaramente il video è puramente indicativo e non rappresenta con precisione i nuovi LED luminosi, ma è comunque un interessante anticipazione di ciò che potremmo vedere.