Google presenta Gemini 3.5 Flash: il nuovo modello è ancora più preciso e veloce

In occasione del keynote Google I/O 2026 tenutosi ieri, è stato annunciato il nuovo modello Gemini 3.5 , ora in grado di aiutarvi a gestire flussi di lavoro complessi e automatizzati. Si parte con Gemini 3.5 Flash, modello che offre prestazioni all'avanguardia per agenti e programmazione, con maggiore velocità e precisione anche nei contesti più complessi.

Le novità di Gemini 3.5 Flash

Secondo quanto annunciato da Google, Gemini 3.5 Flash è già disponibile in tutto il mondo tramite l'app Gemini e AI Mode nella Ricerca di Google. Inoltre, è disponibile per gli sviluppatori su Antigravity e tramite API in Google AI Studio e Android Studio, oltre a Gemini Enterprise Agent Platform e Gemini Enterprise. L'azienda sta già lavorando alla versione 3.5 Pro, il cui debutto dovrebbe avvenire il prossimo mese.

Intanto, l'azienda ha condiviso alcuni benchmark che mostrano i miglioramenti di questo modello rispetto ad altri concorrenti di punta.

Benchmark di Gemini 3.5

"È il nostro modello di codifica e agentico più potente mai realizzato", spiega Google. Stando a quanto mostrato, e come potete vedere poco sopra, il modello supera Gemini 3.1 Pro in benchmark come Terminal-Bench 2.1 (76,2%), GDPval-AA (1656 Elo) e MCP Atlas (83,6%). In termini di token di output al secondo, è 4 volte più veloce di altri modelli.

Gemini 3.5 Flash

Ma tutto questo, in concreto, cosa significa per gli utenti? Questo modello dovrebbe offrire un livello di intelligenza ancora più convincente e grande velocità, rendendolo ideale per una modalità agentica a lungo termine. Gemini 3.5 Flash è in grado di pianificare, sviluppare e risolvere rapidamente problemi, che si tratti di sviluppare nuove applicazioni, preparare documenti finanziari o gestire codici sorgente.