Google presenta Gemini 3.5 Flash: il nuovo modello è ancora più preciso e veloce

In occasione del keynote Google I/O 2026 tenutosi ieri, è stato annunciato il nuovo modello Gemini 3.5, ora in grado di aiutarvi a gestire flussi di lavoro complessi e automatizzati. Si parte con Gemini 3.5 Flash, modello che offre prestazioni all'avanguardia per agenti e programmazione, con maggiore velocità e precisione anche nei contesti più complessi.
Le novità di Gemini 3.5 Flash
Secondo quanto annunciato da Google, Gemini 3.5 Flash è già disponibile in tutto il mondo tramite l'app Gemini e AI Mode nella Ricerca di Google. Inoltre, è disponibile per gli sviluppatori su Antigravity e tramite API in Google AI Studio e Android Studio, oltre a Gemini Enterprise Agent Platform e Gemini Enterprise. L'azienda sta già lavorando alla versione 3.5 Pro, il cui debutto dovrebbe avvenire il prossimo mese.
Intanto, l'azienda ha condiviso alcuni benchmark che mostrano i miglioramenti di questo modello rispetto ad altri concorrenti di punta.
"È il nostro modello di codifica e agentico più potente mai realizzato", spiega Google. Stando a quanto mostrato, e come potete vedere poco sopra, il modello supera Gemini 3.1 Pro in benchmark come Terminal-Bench 2.1 (76,2%), GDPval-AA (1656 Elo) e MCP Atlas (83,6%). In termini di token di output al secondo, è 4 volte più veloce di altri modelli.
Ma tutto questo, in concreto, cosa significa per gli utenti? Questo modello dovrebbe offrire un livello di intelligenza ancora più convincente e grande velocità, rendendolo ideale per una modalità agentica a lungo termine. Gemini 3.5 Flash è in grado di pianificare, sviluppare e risolvere rapidamente problemi, che si tratti di sviluppare nuove applicazioni, preparare documenti finanziari o gestire codici sorgente.
Un assistente personale
In concomitanza è stato presentato Gemini Spark, un nuovo agente IA personale basato su Gemini 3.5 Flash, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di eseguire attività in autonomia. Potrà accedere a diverse informazioni provenienti dalle app collegate, come siti web su cui è stato effettuato l'accesso, attività programmate o strumenti di personalizzazione basati su "Personal Intelligence" di Google.
Tuttavia, per ora sarà riservata agli abbonati al piano Google AI Ultra negli Stati Uniti. Vi aggiorneremo non appena sarà disponibile anche in Italia; nel frattempo, ricordiamo che Google ha annunciato anche Gemini Omni, nuovo generatore di video IA.
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