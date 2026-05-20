Google annuncia ufficialmente Gemini Omni, nuovo generatore video IA che trasforma testo, immagini e audio in contenuti realistici

Gemini Omni è stato ufficialmente annunciato da Google: è il nuovo modello in grado di generare contenuti estremamente realistici a partire da un input qualsiasi.

Gemini Omni è stato tra i principali protagonisti del Google I/O 2026, tenutosi ieri sera. Durante il keynote, durato quasi due ore, sono state annunciate diverse novità. Omni è il nuovo generatore di video IA che riunisce Nano, Genie e Veo in un'unica famiglia di modelli, ed è in grado di generare contenuti estremamente realistici a partire da un input qualsiasi. Vediamo meglio come funziona.

Cos’è Gemini Omni Gemini Omni è accessibile dall'app Gemini, Google Flow e YouTube Shorts, ed è il nuovo modello in grado di creare qualsiasi tipo di contenuto a partire da qualsiasi input. È infatti possibile combinare immagini, audio, video e testo come input, per poi poter modificare i video ottenuti tramite una semplice conversazione con Gemini. Successivamente, Omni sarà in grado di generare anche immagini e audio, permettendovi di trasformare ogni idea in contenuti creativi di alta qualità. "Gemini Omni ti offre un modo più semplice per modificare i video, utilizzando il linguaggio naturale. Ogni istruzione si basa su quella precedente", spiega Google. "I personaggi mantengono la loro coerenza, le leggi della fisica vengono rispettate e la scena ricorda ciò che è accaduto in precedenza." Ecco alcune funzionalità chiave riportate da Google: Cambiate qualcosa di specifico, oppure cambiate tutto e trasformate il mondo che vi circonda

Prendete un video che avete girato e chiedete a Omni di modificare ciò che sta accadendo

Perfezionate i video in più fasi e scorrete il carosello per vedere come le modifiche si integrano l'una con l'altra Secondo quanto riportato, la fisica è ancora più accurata e Omni offre una comprensione intuitiva e migliorata della gravità, della fluidodinamica o dell'energia cinetica. Ciò si declina in scene ancora più realistiche e convincenti, soprattutto in contesti più complessi.

SynthID e sicurezza Come vi abbiamo anticipato, Gemini Omni consente di creare video con la vostra voce. Per farlo, è possibile utilizzare gli avatar, che generano una versione digitale di voi stessi per realizzare video che vi somiglino sia nell'aspetto che nella voce. Per cambiare audio e parlato, Google sta ancora testando la funzionalità per capire come offrirla in modo responsabile. Google I/O 2026: annunciati Gemini Omni, Gemini Spark e altre funzionalità inedite Tutti i video includono la filigrana digitale SynthID, che permette di verificare se un contenuto sia stato generato dall'IA. Voi che ne pensate? Proverete questo nuovo modello? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.