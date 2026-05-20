Disponibile la beta 3 di Android 17 QPR1: nuove animazioni e correzioni di bug

La beta 3 di Android 17 QPR1 è disponibile e si concentra principalmente sulla correzione di bug, nonché sulla stabilità complessiva del sistema. Alcuni errori ricorrenti sono stati finalmente risolti, insieme ad altre imperfezioni legate all'interfaccia. Tuttavia, alcune fonti segnalano anche nuove animazioni per le notifiche, non riportate ufficialmente da Google e da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite. Prima di procedere con le note ufficiali, ricordiamo che si tratta delle build CP31.260508.005.A1 per Pixel 6 e Pixel 7 e CP31.260508.005 per le versioni più recenti.
Le novità della terza beta
Di seguito trovate alcune delle principali correzioni riportate ufficialmente:
- Risolto un errore di sistema ricorrente in ContextHubClientManager che causava un carico eccessivo di messaggi di logcat durante il tentativo di inviare messaggi a client non registrati
- Risolto un errore per cui la connessione Wi-Fi si interrompeva inaspettatamente a causa di un rilevamento errato di scarsa qualità, nonostante la potenza del segnale fosse elevata
- Gli utenti hanno riscontrato frequenti distorsioni audio durante la riproduzione di contenuti multimediali da qualsiasi fonte
- Quando le app venivano ingrandite a schermo intero, alcuni elementi dell'interfaccia utente risultavano parzialmente troncati o posizionati fuori dallo schermo
- Dopo il riavvio del dispositivo, i widget della schermata iniziale scomparivano o non erano più disponibili nel menu di selezione dei widget
- L'icona dei dati mobili restava erroneamente attiva nel pannello delle Impostazioni rapide dopo l'attivazione della Modalità aereo
Modifiche all’interfaccia
Come vi abbiamo anticipato, sono state notate alcune piccole modifiche all'interfaccia. In particolare, è stata segnalata una nuova animazione per le notifiche, nonché alcune modifiche per quanto riguarda la registrazione dello schermo, secondo quanto riportato da Mishaal Rahman.
Nel frattempo, vi ricordiamo che Google ha annunciato una serie di novità legate ad Android 17, precisamente all'evento The Android Show, mentre ulteriori funzionalità inedite sono state presentate al Google I/O 2026 tenutosi ieri sera.
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