Disponibile la beta 3 di Android 17 QPR1: nuove animazioni e correzioni di bug

La beta 3 di Android 17 QPR1 è disponibile e si concentra principalmente sulla correzione di bug, nonché sulla stabilità complessiva del sistema. Alcuni errori ricorrenti sono stati finalmente risolti, insieme ad altre imperfezioni legate all'interfaccia. Tuttavia, alcune fonti segnalano anche nuove animazioni per le notifiche, non riportate ufficialmente da Google e da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite. Prima di procedere con le note ufficiali, ricordiamo che si tratta delle build CP31.260508.005.A1 per Pixel 6 e Pixel 7 e CP31.260508.005 per le versioni più recenti.